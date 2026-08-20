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Pantalones cortos Nike Dri-FIT para mujer

Nike Pro
Nike Pro Mallas cortas de 8 cm y talle medio - Mujer
+2
Superventas
Nike Pro
Mallas cortas de 8 cm y talle medio - Mujer
32,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Pantalón corto de running de talle medio con malla interior Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Tempo
Pantalón corto de running de talle medio con malla interior Dri-FIT - Mujer
37,99 €
Nike One
Nike One Mallas cortas de 20 cm y talle alto - Mujer
Materiales reciclados
Nike One
Mallas cortas de 20 cm y talle alto - Mujer
39,99 €
Nike One
Nike One Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
+1
Materiales reciclados
Nike One
Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
29,99 €
Nike Flow
Nike Flow Pantalón corto de running 2 en 1 con cintura alta Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Flow
Pantalón corto de running 2 en 1 con cintura alta Dri-FIT - Mujer
44,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Pantalón corto de running de 8 cm y talle medio con malla interior Dri-FIT ADV - Mujer
+1
Superventas
Nike AeroSwift
Pantalón corto de running de 8 cm y talle medio con malla interior Dri-FIT ADV - Mujer
79,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Pantalón corto de running de 10 cm ceñido y de talle alto - Mujer
Materiales reciclados
Nike Tempo
Pantalón corto de running de 10 cm ceñido y de talle alto - Mujer
37,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Mallas cortas de 13 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
Nike Pro Seamless
Mallas cortas de 13 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
42,99 €
Nike Attack
Nike Attack Pantalón corto de 10 cm y talle medio Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Attack
Pantalón corto de 10 cm y talle medio Dri-FIT - Mujer
29,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Pantalón corto de 8 cm con talle alto y diseño 2 en 1 Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro Sculpt
Pantalón corto de 8 cm con talle alto y diseño 2 en 1 Dri-FIT - Mujer
54,99 €
Nike Flow
Nike Flow Pantalón corto de running de malla 2 en 1 Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Flow
Pantalón corto de running de malla 2 en 1 Dri-FIT - Mujer
47,99 €
Nike Essential
Nike Essential Pantalón corto de baloncesto de malla Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Essential
Pantalón corto de baloncesto de malla Dri-FIT - Mujer
34,99 €
Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Pantalón corto de running de 6,4 cm con talle medio y malla interior Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Swift Breathe
Pantalón corto de running de 6,4 cm con talle medio y malla interior Dri-FIT - Mujer
59,99 €
Nike (M) One
Nike (M) One Mallas cortas de talle alto con bolsillos de 20 cm Dri-FIT (Maternity) - Mujer
Materiales reciclados
Nike (M) One
Mallas cortas de talle alto con bolsillos de 20 cm Dri-FIT (Maternity) - Mujer
34,99 €
Nike One
Nike One Pantalón corto de 8 cm con talle medio y diseño 2 en 1 Dri-FIT - Mujer
Superventas
Nike One
Pantalón corto de 8 cm con talle medio y diseño 2 en 1 Dri-FIT - Mujer
44,99 €
ACG Trailwind
ACG Trailwind Pantalón corto Dri-FIT ADV - Mujer
Materiales reciclados
ACG Trailwind
Pantalón corto Dri-FIT ADV - Mujer
84,99 €
Nike Dri-FIT Park 3
Nike Dri-FIT Park 3 Pantalón corto de fútbol de tejido Knit - Mujer
Materiales reciclados
Nike Dri-FIT Park 3
Pantalón corto de fútbol de tejido Knit - Mujer
17,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Pantalón corto de 15 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Jordan Sport
Pantalón corto de 15 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
49,99 €
Nike Swift
Nike Swift Pantalón corto de running de 18 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Swift
Pantalón corto de running de 18 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
64,99 €
Nike Pro
Nike Pro Pantalón corto de tejido Woven de 8 cm y talle medio con malla interior Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro
Pantalón corto de tejido Woven de 8 cm y talle medio con malla interior Dri-FIT - Mujer
37,99 €
NikeCourt
NikeCourt Pantalón corto de tenis Dri-FIT con bolsillos - Mujer
Materiales reciclados
NikeCourt
Pantalón corto de tenis Dri-FIT con bolsillos - Mujer
44,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Mallas cortas de 18 cm y talle alto - Mujer
NikeSKIMS Matte
Mallas cortas de 18 cm y talle alto - Mujer
74,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Pantalón corto de 13 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Jordan Sport
Pantalón corto de 13 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
44,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Pantalón corto de running de talle medio de 10 cm con malla interior Dri-FIT ADV - Hombre
Materiales reciclados
Nike AeroSwift
Pantalón corto de running de talle medio de 10 cm con malla interior Dri-FIT ADV - Hombre
79,99 €

Pantalones cortos de secado rápido para mujer: pura comodidad

Haz deporte cómodamente gracias a nuestros pantalones cortos para mujer de secado rápido. Si buscas la máxima transpirabilidad, echa un vistazo a los modelos con paneles de malla en las zonas donde más se acumula el calor, ya que favorecen la circulación de aire para que te sientas bien. Además, son de tejidos ligeros para que nada te frene mientras entrenas. La tecnología innovadora de los pantalones cortos Dri-FIT para mujer capilariza la humedad de la piel y la dispersa hacia la superficie de la prenda para que se evapore más rápido. De este modo, te mantendrás fresca y seca cuando aumentes la intensidad.


Sea cual sea tu deporte, nuestros pantalones cortos de secado rápido te seguirán el ritmo. Ponte un par de tejido elástico y moldeador para dar zancadas, saltar y hacer sentadillas fácilmente. Estos diseños se estiran en cualquier dirección, lo que te permite moverte de forma natural. Si necesitas más sujeción, busca modelos de tejido compresivo, que activan la circulación y mantienen los músculos calientes entre cada serie.


La cintura elástica ofrece un ajuste perfecto y no se enrolla ni te pellizca cuando te mueves. Para mayor protección, opta por un par de talle alto o doble capa. ¿Vas por la calle? Tenemos diseños con bolsillos abiertos y cremallera en la parte trasera, ideales para tener las cosas siempre a mano. Además, hemos incluido el icónico Swoosh en toda la colección, que dará el toque de calidad superior de Nike a tu equipación deportiva.


Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Si quieres colaborar, elige pantalones cortos de secado rápido para mujer con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que están fabricados con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.