Pantalones cortos de secado rápido para mujer: pura comodidad
Haz deporte cómodamente gracias a nuestros pantalones cortos para mujer de secado rápido. Si buscas la máxima transpirabilidad, echa un vistazo a los modelos con paneles de malla en las zonas donde más se acumula el calor, ya que favorecen la circulación de aire para que te sientas bien. Además, son de tejidos ligeros para que nada te frene mientras entrenas. La tecnología innovadora de los pantalones cortos Dri-FIT para mujer capilariza la humedad de la piel y la dispersa hacia la superficie de la prenda para que se evapore más rápido. De este modo, te mantendrás fresca y seca cuando aumentes la intensidad.
Sea cual sea tu deporte, nuestros pantalones cortos de secado rápido te seguirán el ritmo. Ponte un par de tejido elástico y moldeador para dar zancadas, saltar y hacer sentadillas fácilmente. Estos diseños se estiran en cualquier dirección, lo que te permite moverte de forma natural. Si necesitas más sujeción, busca modelos de tejido compresivo, que activan la circulación y mantienen los músculos calientes entre cada serie.
La cintura elástica ofrece un ajuste perfecto y no se enrolla ni te pellizca cuando te mueves. Para mayor protección, opta por un par de talle alto o doble capa. ¿Vas por la calle? Tenemos diseños con bolsillos abiertos y cremallera en la parte trasera, ideales para tener las cosas siempre a mano. Además, hemos incluido el icónico Swoosh en toda la colección, que dará el toque de calidad superior de Nike a tu equipación deportiva.
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Si quieres colaborar, elige pantalones cortos de secado rápido para mujer con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que están fabricados con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.