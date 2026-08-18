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Leggings Nike Dri-FIT para mujer

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Nike Universa
Nike Universa Leggings de 7/8 de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
+1
Superventas
Nike Universa
Leggings de 7/8 de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
109,99 €
Nike Universa
Nike Universa Mallas cortas de 13 cm y talle alto sin costuras delanteras - Mujer
Superventas
Nike Universa
Mallas cortas de 13 cm y talle alto sin costuras delanteras - Mujer
69,99 €
Nike Universa
Nike Universa Leggings de 7/8 de malla y talle alto - Mujer
Materiales reciclados
Nike Universa
Leggings de 7/8 de malla y talle alto - Mujer
119,99 €
Nike Swift
Nike Swift Leggings de running de 7/8 y talle alto con bolsillos - Mujer
Superventas
Nike Swift
Leggings de running de 7/8 y talle alto con bolsillos - Mujer
89,99 €
Nike Swift
Nike Swift Pantalón corto de running de 10 cm ceñido, con talle alto y bolsillos - Mujer
Superventas
Nike Swift
Pantalón corto de running de 10 cm ceñido, con talle alto y bolsillos - Mujer
64,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Leggings de 7/8 de talle alto - Mujer
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Leggings de 7/8 de talle alto - Mujer
54,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Leggings de 7/8 y talle alto de running - Mujer
Materiales reciclados
Nike Tempo
Leggings de 7/8 y talle alto de running - Mujer
59,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Mallas cortas de 13 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
Nike Pro Seamless
Mallas cortas de 13 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
42,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
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Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
42,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings de longitud completa de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
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Nike Zenvy
Leggings de longitud completa de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
99,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings pirata de talle alto - Mujer
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Leggings pirata de talle alto - Mujer
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Nike Universa
Nike Universa Leggings de 7/8 de talle alto con estampado y sin costuras delanteras - Mujer
Materiales reciclados
Nike Universa
Leggings de 7/8 de talle alto con estampado y sin costuras delanteras - Mujer
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Nike Universa
Nike Universa Leggings de longitud completa de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
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Nike Universa
Leggings de longitud completa de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
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Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings de talle alto y longitud completa - Mujer
Superventas
Nike Pro Sculpt
Leggings de talle alto y longitud completa - Mujer
64,99 €
Nike Pro
Nike Pro Leggings de talle medio y longitud completa - Mujer
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Nike Pro
Leggings de talle medio y longitud completa - Mujer
47,99 €
Nike Pro
Nike Pro Mallas cortas de 8 cm y talle medio - Mujer
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Nike Pro
Mallas cortas de 8 cm y talle medio - Mujer
32,99 €
Nike Universa
Nike Universa Mallas cortas de 20 cm y talle alto sin costuras delanteras - Mujer
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Nike Universa
Mallas cortas de 20 cm y talle alto sin costuras delanteras - Mujer
30 % de descuento
Nike One Seamless Front
Nike One Seamless Front Leggings de talle alto y longitud completa - Mujer
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Nike One Seamless Front
Leggings de talle alto y longitud completa - Mujer
49,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings tipo corsé de talle alto de 66 cm - Mujer
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Leggings tipo corsé de talle alto de 66 cm - Mujer
144,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Leggings de talle alto Dri-FIT - Mujer
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Jordan Sport
Leggings de talle alto Dri-FIT - Mujer
59,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Leggings de 7/8 de talle alto - Mujer
Nike Pro Seamless
Leggings de 7/8 de talle alto - Mujer
54,99 €
Nike Pro
Nike Pro Leggings de tres cuartos de talle medio - Mujer
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Nike Pro
Leggings de tres cuartos de talle medio - Mujer
42,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings de 7/8 de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
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Nike Zenvy
Leggings de 7/8 de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
99,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Leggings de 7/8 y talle alto de running - Mujer
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Nike Tempo
Leggings de 7/8 y talle alto de running - Mujer
59,99 €
Nike One
Nike One Leggings acampanados de talle alto - Mujer
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Nike One
Leggings acampanados de talle alto - Mujer
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Nike One
Nike One Leggings de talle alto y longitud completa con estribo - Mujer
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Nike One
Leggings de talle alto y longitud completa con estribo - Mujer
54,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Pantalón corto de running de 10 cm ceñido y de talle alto - Mujer
Materiales reciclados
Nike Tempo
Pantalón corto de running de 10 cm ceñido y de talle alto - Mujer
37,99 €
Nike One
Nike One Mallas cortas de 20 cm y talle alto - Mujer
Superventas
Nike One
Mallas cortas de 20 cm y talle alto - Mujer
39,99 €
Nike One
Nike One Leggings pirata de talle alto - Mujer
Materiales reciclados
Nike One
Leggings pirata de talle alto - Mujer
44,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Leggings de 66 cm - Mujer
NikeSKIMS Studio Stretch
Leggings de 66 cm - Mujer
119,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Pantalón corto de 15 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Jordan Sport
Pantalón corto de 15 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
49,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings de talle alto de 66 cm - Mujer
NikeSKIMS Matte
Leggings de talle alto de 66 cm - Mujer
129,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Pantalón corto de 13 cm con estampado - Mujer
NikeSKIMS Matte
Pantalón corto de 13 cm con estampado - Mujer
74,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Mallas cortas de 18 cm y talle alto - Mujer
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Mallas cortas de 18 cm y talle alto - Mujer
74,99 €
Nike One
Nike One Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
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Nike One
Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
29,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Mallas cortas de 8 cm y talle alto - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro Sculpt
Mallas cortas de 8 cm y talle alto - Mujer
42,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
Nike Zenvy
Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
59,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Mallas cortas de 20 cm y talle alto - Mujer
Superventas
Nike Zenvy
Mallas cortas de 20 cm y talle alto - Mujer
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NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Pantalón corto de 8 cm, talle alto y estampado - Mujer
NikeSKIMS Matte
Pantalón corto de 8 cm, talle alto y estampado - Mujer
74,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Pantalón corto de 13 cm - Mujer
NikeSKIMS Studio Stretch
Pantalón corto de 13 cm - Mujer
69,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Mallas cortas de 13 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
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Nike Pro Sculpt
Mallas cortas de 13 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
47,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings acampanados de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
Lo último
Nike Zenvy
Leggings acampanados de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
109,99 €
NikeCourt
NikeCourt Pantalón corto de tenis Dri-FIT con bolsillos - Mujer
Materiales reciclados
NikeCourt
Pantalón corto de tenis Dri-FIT con bolsillos - Mujer
44,99 €
Nike (M) One
Nike (M) One Mallas cortas de talle alto con bolsillos de 20 cm Dri-FIT (Maternity) - Mujer
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Nike (M) One
Mallas cortas de talle alto con bolsillos de 20 cm Dri-FIT (Maternity) - Mujer
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Nike Swift
Nike Swift Pantalón corto de running de 18 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
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Nike Swift
Pantalón corto de running de 18 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
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NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Pantalón corto de 8 cm y talle alto - Mujer
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Pantalón corto de 8 cm y talle alto - Mujer
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Jordan Sport Flightweight
Jordan Sport Flightweight Mallas cortas de 15 cm y talle alto - Mujer
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Jordan Sport Flightweight
Mallas cortas de 15 cm y talle alto - Mujer
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Jordan Sport
Jordan Sport Mallas de una sola pierna de talle alto para baloncesto (izquierda) - Mujer
Jordan Sport
Mallas de una sola pierna de talle alto para baloncesto (izquierda) - Mujer
49,99 €
Nike One
Nike One Leggings acampanados de talle alto - Mujer
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Nike One
Leggings acampanados de talle alto - Mujer
59,99 €
Nike One
Nike One Leggings de talle alto y longitud completa con estribo - Mujer
Materiales reciclados
Nike One
Leggings de talle alto y longitud completa con estribo - Mujer
54,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Pantalón corto de running de 10 cm ceñido y de talle alto - Mujer
Materiales reciclados
Nike Tempo
Pantalón corto de running de 10 cm ceñido y de talle alto - Mujer
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Nike One
Nike One Mallas cortas de 20 cm y talle alto - Mujer
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Nike One
Mallas cortas de 20 cm y talle alto - Mujer
39,99 €
Nike One
Nike One Leggings pirata de talle alto - Mujer
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Nike One
Leggings pirata de talle alto - Mujer
44,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Leggings de 66 cm - Mujer
NikeSKIMS Studio Stretch
Leggings de 66 cm - Mujer
119,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Pantalón corto de 15 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
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Jordan Sport
Pantalón corto de 15 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
49,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings de talle alto de 66 cm - Mujer
NikeSKIMS Matte
Leggings de talle alto de 66 cm - Mujer
129,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Pantalón corto de 13 cm con estampado - Mujer
NikeSKIMS Matte
Pantalón corto de 13 cm con estampado - Mujer
74,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Mallas cortas de 18 cm y talle alto - Mujer
NikeSKIMS Matte
Mallas cortas de 18 cm y talle alto - Mujer
74,99 €
Nike One
Nike One Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
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Nike One
Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
29,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Mallas cortas de 8 cm y talle alto - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro Sculpt
Mallas cortas de 8 cm y talle alto - Mujer
42,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
Nike Zenvy
Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
59,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Mallas cortas de 20 cm y talle alto - Mujer
Superventas
Nike Zenvy
Mallas cortas de 20 cm y talle alto - Mujer
64,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Pantalón corto de 8 cm, talle alto y estampado - Mujer
NikeSKIMS Matte
Pantalón corto de 8 cm, talle alto y estampado - Mujer
74,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Pantalón corto de 13 cm - Mujer
NikeSKIMS Studio Stretch
Pantalón corto de 13 cm - Mujer
69,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Mallas cortas de 13 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro Sculpt
Mallas cortas de 13 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
47,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings acampanados de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
Lo último
Nike Zenvy
Leggings acampanados de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
109,99 €
NikeCourt
NikeCourt Pantalón corto de tenis Dri-FIT con bolsillos - Mujer
Materiales reciclados
NikeCourt
Pantalón corto de tenis Dri-FIT con bolsillos - Mujer
44,99 €
Nike (M) One
Nike (M) One Mallas cortas de talle alto con bolsillos de 20 cm Dri-FIT (Maternity) - Mujer
Materiales reciclados
Nike (M) One
Mallas cortas de talle alto con bolsillos de 20 cm Dri-FIT (Maternity) - Mujer
34,99 €
Nike Swift
Nike Swift Pantalón corto de running de 18 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Swift
Pantalón corto de running de 18 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
64,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Pantalón corto de 8 cm y talle alto - Mujer
NikeSKIMS Matte
Pantalón corto de 8 cm y talle alto - Mujer
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Jordan Sport Flightweight
Jordan Sport Flightweight Mallas cortas de 15 cm y talle alto - Mujer
Materiales reciclados
Jordan Sport Flightweight
Mallas cortas de 15 cm y talle alto - Mujer
69,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Mallas de una sola pierna de talle alto para baloncesto (izquierda) - Mujer
Jordan Sport
Mallas de una sola pierna de talle alto para baloncesto (izquierda) - Mujer
49,99 €

Leggings Nike Dri-FIT para mujer: comodidad y frescura en cada paso

Mantener la frescura y la calma en los momentos de mayor intensidad te ayuda a rendir al máximo. Las mallas Nike Dri-FIT capilarizan el sudor de la piel para que se evapore rápidamente. La tecnología Dri-FIT te mantiene fresca durante los entrenamientos más duros para que te sientas segura todo el día, mientras que los leggings con paneles de malla brindan ventilación para favorecer la circulación del aire a medida que vas entrando en calor.

El tejido superelástico te ofrece la comodidad de los leggings de uso diario durante las carreras largas y las sesiones de gimnasio más exigentes. Además, las mallas Nike Dri-FIT se mueven contigo cuando pisas y te agachas, para que nada se interponga en tu camino. Como el tejido no se transparenta, los leggings te ofrecen protección total para ayudarte a mantenerte concentrada en tu entrenamiento, sin importar dónde estés.

Elige los leggings Nike Dri-FIT de mujer si buscas un diseño que se adapte a tu cuerpo y te proporcione sujeción exactamente donde la necesitas. ¿El resultado? Libertad de movimiento y auténtica comodidad. La cintura ancha te da más seguridad para que puedas esforzarte al máximo, mientras que las costuras minimalistas te permiten mover las piernas de forma más natural y perseguir tus objetivos sin distracciones, ya sea en el estudio o en la pista.