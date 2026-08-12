Zapatillas blancas de running para mujer: potencia tu rendimiento
En Nike, apoyamos el atletismo femenino desde 1979, cuando nos asociamos con el International Runners Committee para defender los derechos en igualdad de género en las carreras de larga distancia. Hoy en día, nuestras zapatillas de running para mujer blancas ayudan a atletas de todo el mundo a optimizar el rendimiento: las suelas exteriores están diseñadas para sacarle partido a la superficie donde corres, las partes superiores de malla flexible se adaptan a los movimientos y la amortiguación de calidad superior protege las articulaciones y los músculos.
Las sesiones de running pueden resultar exigentes con el cuerpo. Por eso, nuestras zapatillas blancas de correr para mujer cuentan con sujeción integrada. Los modelos con unidades Nike Air te ofrecen la protección amortiguada que necesitas para correr con confianza. Además, nuestros revolucionarios materiales ligeros absorben los impactos sin añadir peso ni volumen innecesarios. Prepárate para el próximo reto con diseños elásticos y reactivos en cada pisada.
Para ganar una carrera, hay que contar con una buena base. Nuestras zapatillas de running para mujer blancas se presentan con diversas suelas exteriores para adaptarse a tus necesidades. Las opciones de goma ligeramente texturizada tienen una excelente durabilidad, perfecta para correr en superficies lisas y duras, como asfalto. Para pista, escoge zapatillas blancas de running para mujer con clavos, que te darán más potencia en las salidas y más seguridad en los aterrizajes. Por otro lado, las zapatillas de trail running presentan tacos direccionales largos para moverte bien en superficies accidentadas o resbaladizas.
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Desde 2008, hemos elaborado todas las unidades Nike Air en nuestras fábricas de Oregón y Misuri con al menos un 25 % de residuos posconfección. También hemos reciclado botellas de plástico, alfombras y redes de pesca en hilos de alto rendimiento para nuestra ropa. Si quieres poner tu granito de arena, escoge zapatillas de running blancas para mujer que lleven la etiqueta de Materiales sostenibles. Esto significa que las zapatillas están hechas con al menos un 20 % de contenido reciclado.