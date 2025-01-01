Ropa para correr maratón: diseñada para durar
Ya sea para competir en una carrera o para entrenar, nuestra ropa de maratón está diseñada para ofrecerte confort y estilo. Los materiales ligeros, que no añaden peso, cuentan con fibras flexibles para que te muevas fácilmente desde el primer kilómetro hasta el último. Cuando aumenta la intensidad, la tecnología Nike Dri-FIT te ayuda a capilarizar el sudor para que se evapore más rápido, y así el cuerpo se mantenga fresco y seco. Para correr con el máximo confort, opta por prendas con tecnología Nike Dri-FIT ADV, creada a partir de datos de runners como tú. Combina tejidos que capilarizan el sudor con tecnología de diseño avanzada y funcionalidades inteligentes. Descubre los modelos con perforaciones de ventilación en las zonas que más calor acumulan. Así mantendrás la concentración en lo que más importa: cumplir tus objetivos.
¿Te estás preparando para una carrera? Opta por ropa de maratón dotada de múltiples bolsillos para guardar tus cosas mientras corres. Encuentra tanto modelos con bolsillos de cremallera para llevar el teléfono y las llaves como diseños con bolsillo de canguro ideales para meter los geles. Los pantalones de running con cintura elástica ofrecen un ajuste cómodo hasta cruzar la meta, mientras que los modelos con cordones regulables mantienen la prenda en su sitio. Opta por los diseños con costuras planas para evitar las irritaciones en las sesiones largas y por prendas transpirables para mantener el cuerpo fresco cuando hace calor. Las prendas con el icónico Swoosh de Nike darán un toque prémium a tus equipaciones de running.
Escoger materiales sostenibles nunca pasa de moda. Move to Zero de Nike es nuestro compromiso hacia un futuro con cero huella de carbono y cero residuos. Para aportar tu granito de arena, elige la ropa de maratón con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que nuestra ropa está fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.