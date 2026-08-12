Ropa para adolescentes: hecha para practicar deporte y para el día a día
Nuestra ropa para adolescentes es perfecta para cualquier actividad, desde las clases de educación física hasta los planes del fin de semana. Descubre prendas ideales para calentar, enfriar y entrenar. Encontrarás diseños versátiles, tejidos suaves y cortes que le permiten moverse cómodamente.
Echa un vistazo a la ropa para adolescentes con tecnología Nike Dri-FIT. Este aclamado tejido capilariza el sudor de la piel para que se evapore más rápido, de manera que el cuerpo se mantiene fresco y cómodo. Cuando el tiempo es imprevisible, los acabados repelentes al agua le protegen de la llovizna y la protección UV le permite disfrutar del sol y la naturaleza. Los diseños Nike Tech Fleece abrigan sin añadir peso ni volumen. Los tejidos Club Fleece y French terry son lisos por fuera y suaves por dentro, por lo que son ideales para el día a día.
En Nike sabemos que la ropa para adolescentes debe adaptarse a sus constantes cambios de planes. Por eso tenemos prendas clásicas de cortes estándar, amplios diseños oversize, modelos entallados para crear looks a capas y piezas duraderas de tejido Woven. Los pantalones cargo, los joggers con dobladillo abierto y los pantalones cortos de entrenamiento les dejan espacio para estirarse, correr y relajarse. Las sudaderas con capucha y las chaquetas de chándal con cremallera completa le permiten adaptarse a los cambios de temperatura. Si busca ropa que no sea solo para hacer deporte, combina prendas de alto rendimiento con básicos imprescindibles para crear looks ideales para ir a clase, viajar o descansar. Los materiales transpirables, los bolsillos seguros, los puños acanalados y las cinturas ajustables aportan comodidad a sus conjuntos de diario.
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Para ayudarnos, elige ropa para adolescentes con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que está fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.