Ropa para adolescentes

Nike Miler
Nike Miler Chaqueta de running Repel - Niño/a
Materiales reciclados
Nike Miler
Chaqueta de running Repel - Niño/a
54,99 €
Nike Mavn
Nike Mavn Leggings de talle alto Dri-FIT - Niña
Nike Mavn
Leggings de talle alto Dri-FIT - Niña
74,99 €
Nike Mavn
Nike Mavn Camiseta de manga larga de canalé Dri-FIT - Niña
Materiales reciclados
Nike Mavn
Camiseta de manga larga de canalé Dri-FIT - Niña
44,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Chándal Dri-FIT - Niño/a
Materiales reciclados
Nike Sportswear
Chándal Dri-FIT - Niño/a
59,99 €
Nike DNA
Nike DNA Pantalón corto de baloncesto de 13 cm - Niño/a
Superventas
Nike DNA
Pantalón corto de baloncesto de 13 cm - Niño/a
39,99 €
Nike Multi
Nike Multi Pantalón corto de tejido Woven Dri-FIT - Niño
Superventas
Nike Multi
Pantalón corto de tejido Woven Dri-FIT - Niño
22,99 €
Nike Pro
Nike Pro Pantalón corto Dri-FIT 2 en 1 - Niña
Superventas
Nike Pro
Pantalón corto Dri-FIT 2 en 1 - Niña
37,99 €
Jordan
Jordan Camiseta Tie Dye Jumpman - Niño/a
Lo último
Jordan
Camiseta Tie Dye Jumpman - Niño/a
24,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Pantalón corto de tejido French terry - Niño/a
Nike Sportswear Club
Pantalón corto de tejido French terry - Niño/a
37,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Camiseta - Niño/a
+10
Superventas
Nike Sportswear
Camiseta - Niño/a
17,99 €
Segunda equipación Stadium FC Barcelona 2026/27
Segunda equipación Stadium FC Barcelona 2026/27 Camiseta de fútbol Replica Kobe Dri-FIT - Niño/a
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Materiales reciclados
Segunda equipación Stadium FC Barcelona 2026/27
Camiseta de fútbol Replica Kobe Dri-FIT - Niño/a
84,99 €
Nike Pro Leak Protection: Period
Nike Pro Leak Protection: Period Pantalón corto Dri-FIT - Niña
Materiales reciclados
Nike Pro Leak Protection: Period
Pantalón corto Dri-FIT - Niña
34,99 €
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Leggings - Niña
+1
Superventas
Nike Pro Dri-FIT
Leggings - Niña
37,99 €
Primera equipación Stadium FC Barcelona 2026/27
Primera equipación Stadium FC Barcelona 2026/27 Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Niño/a
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Superventas
Primera equipación Stadium FC Barcelona 2026/27
Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Niño/a
84,99 €
Nike Pro
Nike Pro Pantalón corto Dri-FIT (Talla grande) - Niña
Materiales reciclados
Nike Pro
Pantalón corto Dri-FIT (Talla grande) - Niña
27,99 €
Nike Miler
Nike Miler Pantalón corto de entrenamiento Dri-FIT - Niño/a
+6
Superventas
Nike Miler
Pantalón corto de entrenamiento Dri-FIT - Niño/a
29,99 €
Primera equipación Stadium París Saint-Germain 2026/27
Primera equipación Stadium París Saint-Germain 2026/27 Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Niño/a
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Superventas
Primera equipación Stadium París Saint-Germain 2026/27
Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Niño/a
84,99 €
Nike Swim Breaker Essential
Nike Swim Breaker Essential Pantalón corto de voleibol de 10 cm con malla interior - Niño
Superventas
Nike Swim Breaker Essential
Pantalón corto de voleibol de 10 cm con malla interior - Niño
27,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Pantalón corto de tejido French terry - Niño/a
Superventas
Nike Sportswear Club Fleece
Pantalón corto de tejido French terry - Niño/a
29,99 €
Primera equipación Stadium Brasil 2026
Primera equipación Stadium Brasil 2026 Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Niño/a
Superventas
Primera equipación Stadium Brasil 2026
Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Niño/a
42,99 €
Nike Swim Breaker
Nike Swim Breaker Pantalón corto de voleibol de 10 cm con malla interior - Niño
Nike Swim Breaker
Pantalón corto de voleibol de 10 cm con malla interior - Niño
39,99 €
Segunda equipación Stadium Selección de Brasil 2026
Segunda equipación Stadium Selección de Brasil 2026 Camiseta de fútbol Nike Dri-FIT - Niño/a
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Superventas
Segunda equipación Stadium Selección de Brasil 2026
Camiseta de fútbol Nike Dri-FIT - Niño/a
84,99 €
Jordan
Jordan Pantalón corto de tejido Woven Dri-FIT Diamond - Niño/a
Lo último
Jordan
Pantalón corto de tejido Woven Dri-FIT Diamond - Niño/a
44,99 €
Primera equipación Stadium Selección de Francia 2026
Primera equipación Stadium Selección de Francia 2026 Camiseta de fútbol Nike Dri-FIT - Niño/a
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Primera equipación Stadium Selección de Francia 2026
Camiseta de fútbol Nike Dri-FIT - Niño/a
84,99 €

Ropa para adolescentes: hecha para practicar deporte y para el día a día

Nuestra ropa para adolescentes es perfecta para cualquier actividad, desde las clases de educación física hasta los planes del fin de semana. Descubre prendas ideales para calentar, enfriar y entrenar. Encontrarás diseños versátiles, tejidos suaves y cortes que le permiten moverse cómodamente.


Echa un vistazo a la ropa para adolescentes con tecnología Nike Dri-FIT. Este aclamado tejido capilariza el sudor de la piel para que se evapore más rápido, de manera que el cuerpo se mantiene fresco y cómodo. Cuando el tiempo es imprevisible, los acabados repelentes al agua le protegen de la llovizna y la protección UV le permite disfrutar del sol y la naturaleza. Los diseños Nike Tech Fleece abrigan sin añadir peso ni volumen. Los tejidos Club Fleece y French terry son lisos por fuera y suaves por dentro, por lo que son ideales para el día a día.


En Nike sabemos que la ropa para adolescentes debe adaptarse a sus constantes cambios de planes. Por eso tenemos prendas clásicas de cortes estándar, amplios diseños oversize, modelos entallados para crear looks a capas y piezas duraderas de tejido Woven. Los pantalones cargo, los joggers con dobladillo abierto y los pantalones cortos de entrenamiento les dejan espacio para estirarse, correr y relajarse. Las sudaderas con capucha y las chaquetas de chándal con cremallera completa le permiten adaptarse a los cambios de temperatura. Si busca ropa que no sea solo para hacer deporte, combina prendas de alto rendimiento con básicos imprescindibles para crear looks ideales para ir a clase, viajar o descansar. Los materiales transpirables, los bolsillos seguros, los puños acanalados y las cinturas ajustables aportan comodidad a sus conjuntos de diario.


Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Para ayudarnos, elige ropa para adolescentes con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que está fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.