Sudaderas con capucha para adolescentes: diseños cómodos, cálidos e icónicos
Ya sea para ir al instituto o para salir con los amigos, nuestras sudaderas con capucha para adolescentes le permitirán vestir a su estilo. Explora diseños amplios para lucir sobre otras prendas y tejidos suaves que se adaptan a todos sus movimientos. Gracias a nuestra variada gama de colores y estampados, encontrarás un modelo ideal para su estética personal, acabado con el icónico Swoosh de Nike, que añadirá un toque premium a sus conjuntos. Escoge las opciones con cordones para que tu joven deportista personalice el ajuste de la capucha a su gusto.
Cuando empiece el frío, asegúrate de que mantiene una buena temperatura con nuestras sudaderas con capucha que incorporan tecnología Therma-FIT. Este material inteligente retiene el calor corporal entre las fibras y ofrece mayor calidez sin añadir peso. Nuestros tejidos resultan flexibles y suaves para que las futuras promesas del deporte se muevan en cualquier dirección cómodamente.
Si el tiempo es inestable, las chaquetas con cremallera son ideales para abrigarse o desabrigarse fácilmente. Además, los diseños con prácticos bolsillos permiten llevar las pertenencias básicas y proteger las manos del frío. ¿Le toca entrenamiento? Las opciones ligeras son perfectas para garantizar la calidez sin afectar su rendimiento.
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Para aportar tu granito de arena, escoge sudaderas para adolescentes con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que nuestra ropa está fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.