Zapatillas de gimnasio para hombre en oferta: mejora los entrenamientos
Sea cual sea tu rutina de entrenamiento, afronta el reto con nuestras ofertas en zapatillas de entrenamiento para hombre. Con esta selección, ahorrarás en modelos icónicos y nuevos favoritos. Tenemos opciones con amortiguación en la suela, que reduce el impacto durante los ejercicios de alta intensidad, así como pares con la suela plana y una superficie más amplia para mantener la estabilidad cuando levantas pesas. Por otro lado, las capas de espuma en el mediopié hacen que nuestras zapatillas sean robustas y duraderas para que hagas una serie tras otra fácilmente. En esta selección de zapatillas de gimnasio para hombre en oferta, tenemos estilos para todos los gustos: desde siluetas elegantes en tonos neutros a diseños llamativos de colores vistosos. Todos los pares lucen el icónico Swoosh, como sello distintivo de calidad superior de Nike.
Cada atleta merece sentirse lo mejor posible sin renunciar al estilo. Para ello, debe empezar por la base. Es la razón por la que nuestras zapatillas de entrenamiento para hombre en oferta incorporan tecnologías innovadoras y detalles ingeniosos. Por ejemplo, las ranuras bajo el pie las hacen más flexibles para que puedas moverte de forma natural y con más agilidad. Los patrones gráficos de tracción con agarre proporcionan un mayor control en el gimnasio y la presilla del talón te permite ponértelas y quitártelas fácilmente. Además, gracias al cierre clásico de cordones en la parte delantera, puedes ajustarlas a tu medida.
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso hacia un futuro con cero huella de carbono y cero residuos. Si quieres ayudarnos, escoge unas zapatillas de gimnasio para hombre en oferta con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que están fabricadas con al menos un 20 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos. Además, desde 2008 hemos elaborado todas las unidades Nike Air en nuestras fábricas de Oregón y Misuri con al menos un 25 % de residuos posconfección.