Leggings deportivos con bolsillos: disfruta de total libertad
Para rendir al máximo, necesitas moverte libremente. Los leggings Nike con bolsillos son la elección perfecta, ya que combinan innovación deportiva con un diseño práctico que parece una segunda piel. Además, podrás guardar los objetos básicos mientras haces ejercicio. Como nuestros tejidos se estiran en las cuatro direcciones, te permitirán entrenar con comodidad sin que la prenda se mueva o se deslice.
Mantén la concentración
Tanto si te preparas para un maratón como si entrenas en el gimnasio, nuestros leggings deportivos con bolsillos te dan la sujeción que necesitas. Nuestro tejido InfinaLock incorpora tecnología innovadora para ayudarte a mejorar el flujo sanguíneo y reducir la fatiga, dejándote entrenar con intensidad y eficiencia durante más tiempo. Al llevar tus enseres personales contigo, podrás concentrarte mejor en tus ejercicios.
Diseños que priorizan el rendimiento
Cuando te esfuerzas por superar tus límites, es normal sudar. Para mantener la frescura, opta por leggings con bolsillos y con tecnología Dri-FIT. Este tejido inteligente capilariza la humedad de la piel y la distribuye por la superficie de la prenda para que se evapore rápidamente. Así, el cuerpo estará seco y fresco durante más tiempo. Los tejidos transpirables permiten que el aire circule y alcances tus metas deportivas con total comodidad. Para disfrutar de la máxima ventilación, elige los diseños con paneles de malla en las zonas donde más calor se acumula.
Confort como prioridad
¿Buscas leggings con bolsillos a prueba de sentadillas? Nuestros tejidos resistentes son la elección perfecta. Descubre diseños con sujeción alta para moverte con seguridad, incluso en las sesiones más intensas. Por otro lado, los modelos de cintura extrancha ofrecen la máxima cobertura y un acabado depurado. Así, te olvidarás de las distracciones, ya que no se enrollan ni se deslizan.
Lleva lo básico a mano
Nuestros leggings cuentan con múltiples bolsillos en zonas a las que puedes acceder fácilmente, como la parte delantera de la pernera o la parte trasera de la cintura. Opta por bolsillos traseros con abertura para guardar los objetos más pequeños, como tarjetas o llaves. Las mallas con bolsillos para el teléfono te permiten correr o salir de excursión con el móvil siempre a mano. Si buscas más seguridad, los diseños con bolsillos de cremallera son perfectos para guardar objetos de valor. Para disfrutar del máximo confort, escoge los modelos con bolsillos laterales sin costuras que reducen al mínimo los roces.
Shorts transpirables para entrenar con frescura
¿Vas a entrenar cuando hace calor? Entonces explora nuestros pantalones cortos ligeros. Encuentra mallas cortas de ciclista que se adaptan a tus movimientos, así como leggings de 7/8 o largo capri para una mayor cobertura. Elijas el modelo que elijas, los materiales superelásticos resultan suaves y delicados con la piel.
Protege el futuro del deporte
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso hacia un futuro con cero huella de carbono y cero residuos. Para participar en esta misión, elige los leggings Nike con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que nuestra ropa está fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.