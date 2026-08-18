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Leggings con bolsillos

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Nike Universa
Nike Universa Leggings de 7/8 de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
+1
Superventas
Nike Universa
Leggings de 7/8 de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
109,99 €
Nike Universa
Nike Universa Mallas cortas de 13 cm y talle alto sin costuras delanteras - Mujer
Superventas
Nike Universa
Mallas cortas de 13 cm y talle alto sin costuras delanteras - Mujer
69,99 €
Nike Swift
Nike Swift Leggings de running de 7/8 y talle alto con bolsillos - Mujer
Superventas
Nike Swift
Leggings de running de 7/8 y talle alto con bolsillos - Mujer
89,99 €
Nike Swift
Nike Swift Pantalón corto de running de 10 cm ceñido, con talle alto y bolsillos - Mujer
Superventas
Nike Swift
Pantalón corto de running de 10 cm ceñido, con talle alto y bolsillos - Mujer
64,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings de longitud completa de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
+1
Superventas
Nike Zenvy
Leggings de longitud completa de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
99,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings pirata de talle alto - Mujer
Superventas
Nike Zenvy
Leggings pirata de talle alto - Mujer
89,99 €
Nike Universa
Nike Universa Mallas cortas de 20 cm y talle alto sin costuras delanteras - Mujer
Materiales reciclados
Nike Universa
Mallas cortas de 20 cm y talle alto sin costuras delanteras - Mujer
30 % de descuento
Nike One Seamless Front
Nike One Seamless Front Leggings de talle alto y longitud completa - Mujer
+1
Superventas
Nike One Seamless Front
Leggings de talle alto y longitud completa - Mujer
49,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
Nike Zenvy
Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
59,99 €
Nike One
Nike One Mallas cortas Dri-FIT de 13 cm - Niña
Materiales reciclados
Nike One
Mallas cortas Dri-FIT de 13 cm - Niña
27,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Pantalón corto de running de 10 cm ceñido y de talle alto - Mujer
Materiales reciclados
Nike Tempo
Pantalón corto de running de 10 cm ceñido y de talle alto - Mujer
37,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Leggings de talle alto Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Jordan Sport
Leggings de talle alto Dri-FIT - Mujer
59,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Leggings de 66 cm - Mujer
NikeSKIMS Studio Stretch
Leggings de 66 cm - Mujer
119,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Pantalón corto de 15 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Jordan Sport
Pantalón corto de 15 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
49,99 €
Nike Mavn
Nike Mavn Leggings de talle alto Dri-FIT - Niña
Nike Mavn
Leggings de talle alto Dri-FIT - Niña
74,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings de 7/8 de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
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Nike Zenvy
Leggings de 7/8 de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
99,99 €
Nike ACG
Nike ACG Pantalón corto de trail running de 10 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike ACG
Pantalón corto de trail running de 10 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
69,99 €
Nike One
Nike One Leggings de talle alto Dri-FIT - Niña
Materiales reciclados
Nike One
Leggings de talle alto Dri-FIT - Niña
32,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings acampanados de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
Nike Zenvy
Leggings acampanados de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
109,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Mallas de running de media longitud Dri-FIT ADV - Hombre
Materiales reciclados
Nike AeroSwift
Mallas de running de media longitud Dri-FIT ADV - Hombre
84,99 €
NikeCourt
NikeCourt Pantalón corto de tenis Dri-FIT con bolsillos - Mujer
Materiales reciclados
NikeCourt
Pantalón corto de tenis Dri-FIT con bolsillos - Mujer
44,99 €
Nike One
Nike One Leggings acampanados Dri-FIT - Niña
Superventas
Nike One
Leggings acampanados Dri-FIT - Niña
34,99 €
Nike Miler
Nike Miler Mallas de running Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Nike Miler
Mallas de running Dri-FIT - Hombre
69,99 €
ACG Lava Loops
ACG Lava Loops Mallas de trail running de longitud media Dri-FIT ADV - Hombre
Materiales reciclados
ACG Lava Loops
Mallas de trail running de longitud media Dri-FIT ADV - Hombre
84,99 €
Nike ACG "Lunar Ray"
Nike ACG "Lunar Ray" Mallas de trail running Dri-FIT ADV - Hombre
Materiales reciclados
Nike ACG "Lunar Ray"
Mallas de trail running Dri-FIT ADV - Hombre
109,99 €
Nike Lunar Ray
Nike Lunar Ray Mallas de running Dri-FIT ADV - Hombre
Materiales reciclados
Nike Lunar Ray
Mallas de running Dri-FIT ADV - Hombre
109,99 €
Nike One
Nike One Leggings acampanados Dri-FIT - Niña
Materiales reciclados
Nike One
Leggings acampanados Dri-FIT - Niña
44,99 €
Nike One
Nike One Leggings de talle alto y longitud completa - Mujer
Materiales reciclados
Nike One
Leggings de talle alto y longitud completa - Mujer
30 % de descuento
Nike Pro Warm
Nike Pro Warm Mallas - Hombre
Materiales reciclados
Nike Pro Warm
Mallas - Hombre
20 % de descuento
Nike Pro
Nike Pro Mallas de fitness Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Nike Pro
Mallas de fitness Dri-FIT - Hombre
30 % de descuento
Nike ACG "Lunar Ray"
Nike ACG "Lunar Ray" Mallas de trail running Dri-FIT ADV - Hombre
Materiales reciclados
Nike ACG "Lunar Ray"
Mallas de trail running Dri-FIT ADV - Hombre
109,99 €
Nike Lunar Ray
Nike Lunar Ray Mallas de running Dri-FIT ADV - Hombre
Materiales reciclados
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Mallas de running Dri-FIT ADV - Hombre
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Nike One
Nike One Leggings acampanados Dri-FIT - Niña
Materiales reciclados
Nike One
Leggings acampanados Dri-FIT - Niña
44,99 €
Nike One
Nike One Leggings de talle alto y longitud completa - Mujer
Materiales reciclados
Nike One
Leggings de talle alto y longitud completa - Mujer
30 % de descuento
Nike Pro Warm
Nike Pro Warm Mallas - Hombre
Materiales reciclados
Nike Pro Warm
Mallas - Hombre
20 % de descuento
Nike Pro
Nike Pro Mallas de fitness Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Nike Pro
Mallas de fitness Dri-FIT - Hombre
30 % de descuento

Leggings deportivos con bolsillos: disfruta de total libertad

Para rendir al máximo, necesitas moverte libremente. Los leggings Nike con bolsillos son la elección perfecta, ya que combinan innovación deportiva con un diseño práctico que parece una segunda piel. Además, podrás guardar los objetos básicos mientras haces ejercicio. Como nuestros tejidos se estiran en las cuatro direcciones, te permitirán entrenar con comodidad sin que la prenda se mueva o se deslice.


Mantén la concentración


Tanto si te preparas para un maratón como si entrenas en el gimnasio, nuestros leggings deportivos con bolsillos te dan la sujeción que necesitas. Nuestro tejido InfinaLock incorpora tecnología innovadora para ayudarte a mejorar el flujo sanguíneo y reducir la fatiga, dejándote entrenar con intensidad y eficiencia durante más tiempo. Al llevar tus enseres personales contigo, podrás concentrarte mejor en tus ejercicios.


Diseños que priorizan el rendimiento


Cuando te esfuerzas por superar tus límites, es normal sudar. Para mantener la frescura, opta por leggings con bolsillos y con tecnología Dri-FIT. Este tejido inteligente capilariza la humedad de la piel y la distribuye por la superficie de la prenda para que se evapore rápidamente. Así, el cuerpo estará seco y fresco durante más tiempo. Los tejidos transpirables permiten que el aire circule y alcances tus metas deportivas con total comodidad. Para disfrutar de la máxima ventilación, elige los diseños con paneles de malla en las zonas donde más calor se acumula.


Confort como prioridad


¿Buscas leggings con bolsillos a prueba de sentadillas? Nuestros tejidos resistentes son la elección perfecta. Descubre diseños con sujeción alta para moverte con seguridad, incluso en las sesiones más intensas. Por otro lado, los modelos de cintura extrancha ofrecen la máxima cobertura y un acabado depurado. Así, te olvidarás de las distracciones, ya que no se enrollan ni se deslizan.


Lleva lo básico a mano


Nuestros leggings cuentan con múltiples bolsillos en zonas a las que puedes acceder fácilmente, como la parte delantera de la pernera o la parte trasera de la cintura. Opta por bolsillos traseros con abertura para guardar los objetos más pequeños, como tarjetas o llaves. Las mallas con bolsillos para el teléfono te permiten correr o salir de excursión con el móvil siempre a mano. Si buscas más seguridad, los diseños con bolsillos de cremallera son perfectos para guardar objetos de valor. Para disfrutar del máximo confort, escoge los modelos con bolsillos laterales sin costuras que reducen al mínimo los roces.


Shorts transpirables para entrenar con frescura


¿Vas a entrenar cuando hace calor? Entonces explora nuestros pantalones cortos ligeros. Encuentra mallas cortas de ciclista que se adaptan a tus movimientos, así como leggings de 7/8 o largo capri para una mayor cobertura. Elijas el modelo que elijas, los materiales superelásticos resultan suaves y delicados con la piel.


Protege el futuro del deporte


Move to Zero de Nike es nuestro compromiso hacia un futuro con cero huella de carbono y cero residuos. Para participar en esta misión, elige los leggings Nike con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que nuestra ropa está fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.