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Leggings de gimnasia con bolsillos

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Nike Universa
Nike Universa Mallas cortas de 13 cm y talle alto sin costuras delanteras - Mujer
Superventas
Nike Universa
Mallas cortas de 13 cm y talle alto sin costuras delanteras - Mujer
69,99 €
Nike Universa
Nike Universa Leggings de 7/8 de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
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Superventas
Nike Universa
Leggings de 7/8 de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
109,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings de longitud completa de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
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Nike Zenvy
Leggings de longitud completa de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
99,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings pirata de talle alto - Mujer
Nike Zenvy
Leggings pirata de talle alto - Mujer
89,99 €
Nike Universa
Nike Universa Mallas cortas de 20 cm y talle alto sin costuras delanteras - Mujer
Materiales reciclados
Nike Universa
Mallas cortas de 20 cm y talle alto sin costuras delanteras - Mujer
30 % de descuento
Nike One
Nike One Mallas cortas Dri-FIT de 13 cm - Niña
Materiales reciclados
Nike One
Mallas cortas Dri-FIT de 13 cm - Niña
27,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Leggings de 66 cm - Mujer
NikeSKIMS Studio Stretch
Leggings de 66 cm - Mujer
119,99 €
Nike One Seamless Front
Nike One Seamless Front Leggings de talle alto y longitud completa - Mujer
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Nike One Seamless Front
Leggings de talle alto y longitud completa - Mujer
49,99 €
Nike One
Nike One Leggings de talle alto Dri-FIT - Niña
Materiales reciclados
Nike One
Leggings de talle alto Dri-FIT - Niña
32,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
Nike Zenvy
Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
59,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings acampanados de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
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Nike Zenvy
Leggings acampanados de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
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Nike One
Nike One Leggings acampanados Dri-FIT - Niña
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Nike One
Leggings acampanados Dri-FIT - Niña
34,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings de 7/8 de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
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Nike Zenvy
Leggings de 7/8 de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
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Nike Mavn
Nike Mavn Leggings de talle alto Dri-FIT - Niña
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Leggings de talle alto Dri-FIT - Niña
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Nike One
Nike One Leggings acampanados Dri-FIT - Niña
Materiales reciclados
Nike One
Leggings acampanados Dri-FIT - Niña
44,99 €
Nike One
Nike One Leggings de talle alto y longitud completa - Mujer
Materiales reciclados
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Leggings de talle alto y longitud completa - Mujer
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Nike Pro
Nike Pro Mallas de fitness Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Nike Pro
Mallas de fitness Dri-FIT - Hombre
30 % de descuento
Nike Pro Warm
Nike Pro Warm Mallas - Hombre
Materiales reciclados
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Mallas - Hombre
20 % de descuento

Leggings de gimnasia con bolsillos: haz deporte con total comodidad

Ya sea para carreras intensas, circuitos exigentes o entrenamientos por la mañana, nuestros leggings con bolsillos son perfectos para entrenar al aire libre. Gracias a su diseño práctico, puedes llevar cómodamente el teléfono, las tarjetas, las llaves y otros imprescindibles. Esta gama incluye distintos largos, desde mallas de ciclista o leggings cortos para obtener una protección ligera hasta modelos 3/4 o hasta el tobillo para disfrutar de la máxima cobertura.


Cuando practicas deporte, es inevitable sudar. Por ello, nuestros leggings de entrenamiento con bolsillos están confeccionados con nuestro célebre material Nike Dri-FIT. Las fibras capilarizan el sudor de la piel para que se evapore rápidamente y mantengas la frescura y la comodidad. Además, los tejidos a prueba de sentadillas con elasticidad en cuatro direcciones te permiten moverte con una gran confianza. Las mallas de gimnasio con un ajuste compresivo y ceñido protegen los músculos para que puedas entrenar con intensidad durante más tiempo.


Estos leggings de entrenamiento con bolsillos no solo te permiten tener los objetos imprescindibles a mano, sino que cuentan con detalles de diseño para que hagas ejercicio con la máxima comodidad. Las cinturas anchas con costuras anatómicas mantienen la prenda en su sitio, mientras que los diseños con costuras planas reducen al mínimo los roces por los movimientos repetitivos. ¿Quieres unos leggings de gimnasia delicados con la piel? Opta por prendas confeccionadas con nuestro suave material InfinaSmooth.


La estética y la funcionalidad van de la mano en los leggings de deporte Nike con bolsillos. Elige tus mallas preferidas entre muchas combinaciones de colores y busca los modelos con el icónico Swoosh para darles un toque final distintivo. Somos conscientes de que la protección del planeta es el objetivo más importante en estos momentos. En toda esta gama de leggings de gimnasia con bolsillos, usamos materiales reciclados, como hilo duradero elaborado a partir de botellas de plástico, alfombras o redes de pesca. Esta iniciativa forma parte del programa Move to Zero de Nike, gracias al cual aspiramos a alcanzar un valor cero neto en las emisiones de carbono y residuos. ¿Quieres aportar tu granito de arena? Escoge las opciones con la etiqueta de Materiales sostenibles.