Leggings de gimnasia con bolsillos: haz deporte con total comodidad
Ya sea para carreras intensas, circuitos exigentes o entrenamientos por la mañana, nuestros leggings con bolsillos son perfectos para entrenar al aire libre. Gracias a su diseño práctico, puedes llevar cómodamente el teléfono, las tarjetas, las llaves y otros imprescindibles. Esta gama incluye distintos largos, desde mallas de ciclista o leggings cortos para obtener una protección ligera hasta modelos 3/4 o hasta el tobillo para disfrutar de la máxima cobertura.
Cuando practicas deporte, es inevitable sudar. Por ello, nuestros leggings de entrenamiento con bolsillos están confeccionados con nuestro célebre material Nike Dri-FIT. Las fibras capilarizan el sudor de la piel para que se evapore rápidamente y mantengas la frescura y la comodidad. Además, los tejidos a prueba de sentadillas con elasticidad en cuatro direcciones te permiten moverte con una gran confianza. Las mallas de gimnasio con un ajuste compresivo y ceñido protegen los músculos para que puedas entrenar con intensidad durante más tiempo.
Estos leggings de entrenamiento con bolsillos no solo te permiten tener los objetos imprescindibles a mano, sino que cuentan con detalles de diseño para que hagas ejercicio con la máxima comodidad. Las cinturas anchas con costuras anatómicas mantienen la prenda en su sitio, mientras que los diseños con costuras planas reducen al mínimo los roces por los movimientos repetitivos. ¿Quieres unos leggings de gimnasia delicados con la piel? Opta por prendas confeccionadas con nuestro suave material InfinaSmooth.
La estética y la funcionalidad van de la mano en los leggings de deporte Nike con bolsillos. Elige tus mallas preferidas entre muchas combinaciones de colores y busca los modelos con el icónico Swoosh para darles un toque final distintivo. Somos conscientes de que la protección del planeta es el objetivo más importante en estos momentos. En toda esta gama de leggings de gimnasia con bolsillos, usamos materiales reciclados, como hilo duradero elaborado a partir de botellas de plástico, alfombras o redes de pesca. Esta iniciativa forma parte del programa Move to Zero de Nike, gracias al cual aspiramos a alcanzar un valor cero neto en las emisiones de carbono y residuos. ¿Quieres aportar tu granito de arena? Escoge las opciones con la etiqueta de Materiales sostenibles.