Leggings y mallas de running con bolsillos: alta tecnología y detalles prácticos
Tanto si vas al gimnasio como a la pista de atletismo, nuestros leggings y mallas de running con bolsillos son perfectos para tener a mano tus pertenencias. Los bolsillos traseros con cremallera mantienen seguros los objetos de valor, y los bolsillos laterales son ideales para guardar el móvil. Están confeccionados con materiales suaves que protegen la piel y la pantalla del dispositivo, e incorporamos costuras planas que crean una silueta elegante y reducen los roces.
Nuestras mallas de running con bolsillos y tecnología Dri-FIT aseguran que el cuerpo esté fresco y seco mientras corres. La estructura de microfibra capilariza el sudor de la piel y lo dispersa hacia el tejido para que se evapore más rápido. Además, su gran flexibilidad hace que no se transparenten, por mucho que te agaches al hacer sentadillas. Y como son compresivas, ayudan a los músculos a darlo todo y a recuperarse mejor, para que entrenes a tope durante más tiempo. Nuestros controles rigurosos garantizan que esta tecnología funcione durante toda la vida útil de la prenda, por mucho que la uses.
Si corres en invierno, elige unos leggings de running con bolsillos de largo completo, que ayudan a mantener la calidez. Cuando haga calor, opta por un estilo corto o pirata, para más transpirabilidad. Con los diseños de tonos vistosos y estampados llamativos, te resultará muy fácil encontrar una pieza que se adapte a tu estilo. Busca detalles como la cintura y los logotipos a contraste para dar un toque de color a tu look.
Como parte de la iniciativa Move to Zero de Nike, utilizamos materiales reciclados en toda la colección, como resistentes fibras obtenidas de botellas de plástico. Para unirte a nuestro viaje hacia un futuro con cero residuos y emisiones de carbono netos, busca los leggings de running con bolsillos que lleven la etiqueta de Materiales sostenibles.