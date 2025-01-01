  1. Nike Black Friday
    2. /
  2. Fútbol
    3. /
    4. /
  4. Camisetas y partes de arriba
    5. /
  5. Equipaciones y camisetas

Equipaciones de fútbol del Black Friday 2025 de Nike(89)

Primera equipación Stadium Club América 2024/25
Primera equipación Stadium Club América 2024/25 Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Primera equipación Stadium Club América 2024/25
Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
50 % de descuento
Tercera equipación Stadium Liverpool FC 2024/25
Tercera equipación Stadium Liverpool FC 2024/25 Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Niño/a
Materiales reciclados
Tercera equipación Stadium Liverpool FC 2024/25
Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Niño/a
50 % de descuento
Segunda equipación Stadium Liverpool FC 2024/25
Segunda equipación Stadium Liverpool FC 2024/25 Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Niño/a
Materiales reciclados
Segunda equipación Stadium Liverpool FC 2024/25
Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Niño/a
50 % de descuento
Tercera equipación Stadium S.C. Corinthians 2025/26
Tercera equipación Stadium S.C. Corinthians 2025/26 Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT Total 90 - Hombre
Materiales reciclados
Tercera equipación Stadium S.C. Corinthians 2025/26
Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT Total 90 - Hombre
25 % de descuento
Primera equipación Stadium Uruguay 2024/25 (selección masculina)
Primera equipación Stadium Uruguay 2024/25 (selección masculina) Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Primera equipación Stadium Uruguay 2024/25 (selección masculina)
Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
35 % de descuento
Primera equipación Stadium Brasil 2025 (selección femenina)
Primera equipación Stadium Brasil 2025 (selección femenina) Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Niño/a
Materiales reciclados
Primera equipación Stadium Brasil 2025 (selección femenina)
Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Niño/a
50 % de descuento
Segunda equipación Stadium Brasil 2025 (selección femenina)
Segunda equipación Stadium Brasil 2025 (selección femenina) Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Segunda equipación Stadium Brasil 2025 (selección femenina)
Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
50 % de descuento
Segunda equipación Stadium Uruguay 2024/25 (selección masculina)
Segunda equipación Stadium Uruguay 2024/25 (selección masculina) Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Segunda equipación Stadium Uruguay 2024/25 (selección masculina)
Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
40 % de descuento
Primera equipación Stadium FFF 2025 (selección femenina)
Primera equipación Stadium FFF 2025 (selección femenina) Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Primera equipación Stadium FFF 2025 (selección femenina)
Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
50 % de descuento
Wolfsburg
Wolfsburg 2025/2026 Camiseta Stadium
Wolfsburg
2025/2026 Camiseta Stadium
25 % de descuento
Primera equipación Stadium Inglaterra 2025 (selección femenina)
Primera equipación Stadium Inglaterra 2025 (selección femenina) Camiseta de fútbol tipo Replica Nike Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Primera equipación Stadium Inglaterra 2025 (selección femenina)
Camiseta de fútbol tipo Replica Nike Dri-FIT - Mujer
40 % de descuento
Primera equipación Match Países Bajos 2025 (selección femenina)
Primera equipación Match Países Bajos 2025 (selección femenina) Camiseta de fútbol Authentic Nike Dri-FIT ADV - Hombre
Materiales reciclados
Primera equipación Match Países Bajos 2025 (selección femenina)
Camiseta de fútbol Authentic Nike Dri-FIT ADV - Hombre
50 % de descuento
Primera equipación Stadium Noruega 2025 (selección femenina)
Primera equipación Stadium Noruega 2025 (selección femenina) Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Primera equipación Stadium Noruega 2025 (selección femenina)
Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
50 % de descuento
Primera equipación Stadium Inglaterra 2025 (selección femenina)
Primera equipación Stadium Inglaterra 2025 (selección femenina) Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Niño/a
Materiales reciclados
Primera equipación Stadium Inglaterra 2025 (selección femenina)
Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Niño/a
50 % de descuento
Primera equipación Stadium FFF 2024/25 (Selección masculina)
Primera equipación Stadium FFF 2024/25 (Selección masculina) Camiseta de fútbol tipo réplica Nike Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Primera equipación Stadium FFF 2024/25 (Selección masculina)
Camiseta de fútbol tipo réplica Nike Dri-FIT - Hombre
50 % de descuento
Primera equipación Match FFF 2024/25 (Selección masculina)
Primera equipación Match FFF 2024/25 (Selección masculina) Camiseta de fútbol Authentic Nike Dri-FIT ADV - Hombre
Materiales reciclados
Primera equipación Match FFF 2024/25 (Selección masculina)
Camiseta de fútbol Authentic Nike Dri-FIT ADV - Hombre
50 % de descuento
Primera equipación Stadium FFF 2025 (selección femenina)
Primera equipación Stadium FFF 2025 (selección femenina) Camiseta de fútbol tipo Replica Nike Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Primera equipación Stadium FFF 2025 (selección femenina)
Camiseta de fútbol tipo Replica Nike Dri-FIT - Mujer
40 % de descuento
Primera equipación Stadium Países Bajos 2025 (selección femenina)
Primera equipación Stadium Países Bajos 2025 (selección femenina) Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Primera equipación Stadium Países Bajos 2025 (selección femenina)
Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
50 % de descuento
Segunda equipación Stadium Nigeria 2024
Segunda equipación Stadium Nigeria 2024 Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Segunda equipación Stadium Nigeria 2024
Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
50 % de descuento
Segunda equipación Stadium Inglaterra 2025 (selección femenina)
Segunda equipación Stadium Inglaterra 2025 (selección femenina) Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Segunda equipación Stadium Inglaterra 2025 (selección femenina)
Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
50 % de descuento
Segunda equipación Stadium Brasil 2025 (selección femenina)
Segunda equipación Stadium Brasil 2025 (selección femenina) Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Niño/a
Materiales reciclados
Segunda equipación Stadium Brasil 2025 (selección femenina)
Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Niño/a
50 % de descuento
Primera equipación Stadium Inglaterra 2025 (selección femenina)
Primera equipación Stadium Inglaterra 2025 (selección femenina) Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Primera equipación Stadium Inglaterra 2025 (selección femenina)
Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
50 % de descuento
Primera equipación Match Noruega 2025 (selección femenina)
Primera equipación Match Noruega 2025 (selección femenina) Camiseta de fútbol Authentic Nike Dri-FIT ADV - Hombre
Materiales reciclados
Primera equipación Match Noruega 2025 (selección femenina)
Camiseta de fútbol Authentic Nike Dri-FIT ADV - Hombre
35 % de descuento
Segunda equipación Stadium FFF 2025 (selección femenina)
Segunda equipación Stadium FFF 2025 (selección femenina) Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Segunda equipación Stadium FFF 2025 (selección femenina)
Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
50 % de descuento
Segunda equipación Stadium Nigeria 2025 (selección femenina)
Segunda equipación Stadium Nigeria 2025 (selección femenina) Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Segunda equipación Stadium Nigeria 2025 (selección femenina)
Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
25 % de descuento
Primera equipación Match FFF 2025 (selección femenina)
Primera equipación Match FFF 2025 (selección femenina) Camiseta de fútbol Authentic Nike Dri-FIT ADV - Hombre
Materiales reciclados
Primera equipación Match FFF 2025 (selección femenina)
Camiseta de fútbol Authentic Nike Dri-FIT ADV - Hombre
50 % de descuento
Primera equipación Stadium Australia 2025/26
Primera equipación Stadium Australia 2025/26 Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Primera equipación Stadium Australia 2025/26
Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
25 % de descuento
Segunda equipación Stadium Liverpool FC 2024/25
Segunda equipación Stadium Liverpool FC 2024/25 Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Niño/a
Materiales reciclados
Segunda equipación Stadium Liverpool FC 2024/25
Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Niño/a
50 % de descuento
Primera equipación Stadium Inglaterra 2024/25 (Selección masculina)
Primera equipación Stadium Inglaterra 2024/25 (Selección masculina) Camiseta de fútbol tipo réplica Nike Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Primera equipación Stadium Inglaterra 2024/25 (Selección masculina)
Camiseta de fútbol tipo réplica Nike Dri-FIT - Hombre
50 % de descuento
Segunda equipación Stadium Noruega 2025 (selección femenina)
Segunda equipación Stadium Noruega 2025 (selección femenina) Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Segunda equipación Stadium Noruega 2025 (selección femenina)
Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
25 % de descuento
Segunda equipación Match Inglaterra 2025 (selección femenina)
Segunda equipación Match Inglaterra 2025 (selección femenina) Camiseta de fútbol Authentic Nike Dri-FIT ADV - Hombre
Materiales reciclados
Segunda equipación Match Inglaterra 2025 (selección femenina)
Camiseta de fútbol Authentic Nike Dri-FIT ADV - Hombre
50 % de descuento
Primera equipación Stadium Nigeria 2025 (selección femenina)
Primera equipación Stadium Nigeria 2025 (selección femenina) Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Primera equipación Stadium Nigeria 2025 (selección femenina)
Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
50 % de descuento
Segunda equipación Stadium Países Bajos 2025 (selección femenina)
Segunda equipación Stadium Países Bajos 2025 (selección femenina) Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Segunda equipación Stadium Países Bajos 2025 (selección femenina)
Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
50 % de descuento
Primera equipación Match Australia 2025/26
Primera equipación Match Australia 2025/26 Camiseta de fútbol Authentic Nike Dri-FIT ADV - Hombre
Materiales reciclados
Primera equipación Match Australia 2025/26
Camiseta de fútbol Authentic Nike Dri-FIT ADV - Hombre
35 % de descuento
Segunda equipación Stadium Australia 2025/26
Segunda equipación Stadium Australia 2025/26 Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Niño/a
Materiales reciclados
Segunda equipación Stadium Australia 2025/26
Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Niño/a
30 % de descuento
Primera equipación Match Inglaterra 2025 (selección femenina)
Primera equipación Match Inglaterra 2025 (selección femenina) Camiseta de fútbol Authentic Nike Dri-FIT ADV - Hombre
Materiales reciclados
Primera equipación Match Inglaterra 2025 (selección femenina)
Camiseta de fútbol Authentic Nike Dri-FIT ADV - Hombre
50 % de descuento
Primera equipación Stadium Pumas UNAM 2025/26
Primera equipación Stadium Pumas UNAM 2025/26 Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Primera equipación Stadium Pumas UNAM 2025/26
Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
25 % de descuento
Segunda equipación Match FFF 2025 (selección femenina)
Segunda equipación Match FFF 2025 (selección femenina) Camiseta de fútbol Authentic Nike Dri-FIT ADV - Hombre
Materiales reciclados
Segunda equipación Match FFF 2025 (selección femenina)
Camiseta de fútbol Authentic Nike Dri-FIT ADV - Hombre
50 % de descuento
Segunda equipación Stadium FFF 2025 (selección femenina)
Segunda equipación Stadium FFF 2025 (selección femenina) Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Niño/a
Materiales reciclados
Segunda equipación Stadium FFF 2025 (selección femenina)
Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Niño/a
50 % de descuento
Segunda equipación Stadium Inglaterra 2025 (selección femenina)
Segunda equipación Stadium Inglaterra 2025 (selección femenina) Camiseta de fútbol tipo Replica Nike Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Segunda equipación Stadium Inglaterra 2025 (selección femenina)
Camiseta de fútbol tipo Replica Nike Dri-FIT - Mujer
40 % de descuento
Equipación de portero/a Stadium Australia 2025/26
Equipación de portero/a Stadium Australia 2025/26 Camiseta de fútbol de manga corta Replica Nike Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Equipación de portero/a Stadium Australia 2025/26
Camiseta de fútbol de manga corta Replica Nike Dri-FIT - Hombre
50 % de descuento
Segunda equipación Stadium Inglaterra 2025 (selección femenina)
Segunda equipación Stadium Inglaterra 2025 (selección femenina) Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Niño/a
Materiales reciclados
Segunda equipación Stadium Inglaterra 2025 (selección femenina)
Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Niño/a
50 % de descuento
Segunda equipación Stadium FFF 2024/25 (Selección masculina)
Segunda equipación Stadium FFF 2024/25 (Selección masculina) Camiseta de fútbol tipo réplica Nike Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Segunda equipación Stadium FFF 2024/25 (Selección masculina)
Camiseta de fútbol tipo réplica Nike Dri-FIT - Hombre
50 % de descuento
Segunda equipación Stadium Australia 2025/26
Segunda equipación Stadium Australia 2025/26 Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Segunda equipación Stadium Australia 2025/26
Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Mujer
25 % de descuento
Segunda equipación Stadium Noruega 2024/25 (Selección femenina)
Segunda equipación Stadium Noruega 2024/25 (Selección femenina) Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Segunda equipación Stadium Noruega 2024/25 (Selección femenina)
Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Mujer
50 % de descuento
Primera equipación Match FFF 2025 (selección femenina)
Primera equipación Match FFF 2025 (selección femenina) Camiseta de fútbol Authentic Nike Dri-FIT ADV - Niño/a
Materiales reciclados
Primera equipación Match FFF 2025 (selección femenina)
Camiseta de fútbol Authentic Nike Dri-FIT ADV - Niño/a
30 % de descuento
Equipación de portero/a Stadium Inglaterra 2025/26
Equipación de portero/a Stadium Inglaterra 2025/26 Camiseta de fútbol de manga corta Replica Nike Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Equipación de portero/a Stadium Inglaterra 2025/26
Camiseta de fútbol de manga corta Replica Nike Dri-FIT - Mujer
25 % de descuento
Segunda equipación Match Países Bajos 2025 (selección femenina)
Segunda equipación Match Países Bajos 2025 (selección femenina) Camiseta de fútbol Authentic Nike Dri-FIT ADV - Hombre
Materiales reciclados
Segunda equipación Match Países Bajos 2025 (selección femenina)
Camiseta de fútbol Authentic Nike Dri-FIT ADV - Hombre
50 % de descuento

Equipaciones de fútbol Nike para el Black Friday: da rienda suelta a tu potencial

Prepárate para desplegar tu talento en el campo con nuestras equipaciones de fútbol Nike en oferta por el Black Friday. Nuestra ropa de fútbol presenta cortes sencillos que te permiten moverte, girarte y regatear con total libertad. Si hace mal tiempo, vístete por capas con las prácticas partes de arriba de entrenamiento y las capas base aislantes. Si hace calor, echa un vistazo a los pantalones cortos y las camisetas de manga corta. En esta gama inclusiva, tenemos una gran variedad de tallas y ajustes para todo tipo de cuerpos.


Nuestras equipaciones de fútbol Nike con descuentos por el Black Friday incluyen prendas en tejidos Nike Dri-FIT de calidad profesional, diseñados para capilarizar el sudor y extenderlo por la superficie para que se evapore rápidamente. Los materiales transpirables permiten que circule el aire para eliminar el exceso de calor. Así, el cuerpo seguirá fresco y la mente se mantendrá concentrada más tiempo. Combina estos diseños con modelos más elásticos para moverte fácilmente y rendir al máximo en el próximo partido decisivo.


Siéntete más cerca de la acción cuando jueguen los clubs más icónicos del mundo con las equipaciones de fútbol Nike con promociones por el Black Friday. Explora las opciones con los últimos estampados, colores auténticos y los inconfundibles distintivos de tu equipo. Escoge entre una selección de diseños de la primera, segunda o tercera equipación para acompañar a tu club vaya donde vaya. Para inspirar a la siguiente generación, encuentra equipaciones en tallas junior.


Move to Zero de Nike es nuestro compromiso hacia un futuro con cero huella de carbono y cero residuos. Para ayudarnos, busca las equipaciones de fútbol Nike con descuentos por el Black Friday que lleven la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que nuestra ropa está fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.