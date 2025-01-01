Equipaciones de fútbol Nike para el Black Friday: da rienda suelta a tu potencial
Prepárate para desplegar tu talento en el campo con nuestras equipaciones de fútbol Nike en oferta por el Black Friday. Nuestra ropa de fútbol presenta cortes sencillos que te permiten moverte, girarte y regatear con total libertad. Si hace mal tiempo, vístete por capas con las prácticas partes de arriba de entrenamiento y las capas base aislantes. Si hace calor, echa un vistazo a los pantalones cortos y las camisetas de manga corta. En esta gama inclusiva, tenemos una gran variedad de tallas y ajustes para todo tipo de cuerpos.
Nuestras equipaciones de fútbol Nike con descuentos por el Black Friday incluyen prendas en tejidos Nike Dri-FIT de calidad profesional, diseñados para capilarizar el sudor y extenderlo por la superficie para que se evapore rápidamente. Los materiales transpirables permiten que circule el aire para eliminar el exceso de calor. Así, el cuerpo seguirá fresco y la mente se mantendrá concentrada más tiempo. Combina estos diseños con modelos más elásticos para moverte fácilmente y rendir al máximo en el próximo partido decisivo.
Siéntete más cerca de la acción cuando jueguen los clubs más icónicos del mundo con las equipaciones de fútbol Nike con promociones por el Black Friday. Explora las opciones con los últimos estampados, colores auténticos y los inconfundibles distintivos de tu equipo. Escoge entre una selección de diseños de la primera, segunda o tercera equipación para acompañar a tu club vaya donde vaya. Para inspirar a la siguiente generación, encuentra equipaciones en tallas junior.
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso hacia un futuro con cero huella de carbono y cero residuos. Para ayudarnos, busca las equipaciones de fútbol Nike con descuentos por el Black Friday que lleven la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que nuestra ropa está fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.