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Zapatillas Nike Air Force 1 Low

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Nike Air Force 1 '01
Nike Air Force 1 '01 Zapatillas - Hombre
Disponible en SNKRS
Nike Air Force 1 '01
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Nike Air Force 1 '07
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Nike Air Force 1 LV8
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Nike Air Force 1 '07
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Nike Air Force 1 '07
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Nike Air Force 1 '07 LV8 "EE. UU."
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Nike Air Force 1 '07 "Florette"
Nike Air Force 1 '07 "Florette" Zapatillas - Mujer
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Zapatillas - Mujer
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Nike Air Force 1 '07 EasyOn
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Nike Air Force 1 '07 LV8
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Nike Air Force 1 '07 LV8
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Nike Air Force 1 '07 LX Vibram
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Nike Air Force 1 '07 Edge
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Nike Air Force 1 '07 LV8
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Nike Air Force 1 Low Retro Premium
Nike Air Force 1 Low Retro Premium Zapatillas - Hombre
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Nike Air Force 1 '07 Zapatillas - Mujer
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Nike Air Force 1 '07 LV8
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Kobe Air Force 1 Low
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Nike Air Force 1 Low By You
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Nike Air Force 1 '07 LV8
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Air Force 1 '07 LV8 "Denim"
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Nike Air Force 1 '07
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Nike Air Force 1 Low By You
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Zapatillas Air Force 1 Low: un clásico actualizado

Las zapatillas Nike Air Force 1 de perfil bajo combinan una silueta depurada e impecable con una estructura cómoda y atemporal. Este modelo destaca por la estética vistosa y el acabado suave. Nuestra selección incluye diseños con una plataforma discreta para elevarte unos centímetros, así como opciones elegantes en suntuosa piel y ante. Además, contamos con tallas infantiles, ya sean opciones para niños/as mayores o versiones Easy On para que tu peque se calce y descalce fácilmente. Así, toda la familia podrá disfrutar de un modelo clásico de calidad premium.


Si buscas diseños que combinan tecnología, estética y comodidad, las zapatillas Air Force 1 de perfil bajo lo tienen todo. Nike lanzó el modelo AF-1 en 1982: fueron las primeras zapatillas de baloncesto con tecnología Nike Air. Esta versión, con una silueta refinada y ligera, incorpora la misma amortiguación mullida y suave. Gracias a la zona del tobillo baja y acolchada, tendrás más comodidad y elegancia. Además, las perforaciones en la puntera fomentan la ventilación y completan el estilo distintivo de las AF-1.


Para destacar con un toque vistoso, opta por zapatillas bajas Nike Air Force 1 con bloques de colores clásicos. Explora la gama de tonos y estampados de edición limitada que rinden homenaje a este icono urbano. Sea cual sea la opción que elijas, cada par cuenta con una parte superior en piel suave que, con el uso, adquiere un carácter vintage y un acabado flexible. Además, estos diseños incluyen una suela de goma con agarre para proporcionar una excelente tracción y una suela cupsole cosida para garantizar la durabilidad.


Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Para aportar tu granito de arena, elige zapatillas AF-1 Low Nike con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que están fabricadas con al menos un 20 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.