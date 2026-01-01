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Nike Swim Conjunto de natación con tirantes cruzados - Niña - Blue Crystal/Blanco

Nike Swim

Midkini Conjunto de natación con tirantes cruzados - Niña

47,99 €
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Este bañador tipo midkini con tirantes cruzados es ideal para marcar estilo. Con un elegante top midkini y una braguita con protección total, este conjunto de baño forrado está pensado para los días de sol y piscina.


  • Color mostrado: Blue Crystal/Blanco
  • Modelo: IQ7789-453

Nike Swim

47,99 €

Este bañador tipo midkini con tirantes cruzados es ideal para marcar estilo. Con un elegante top midkini y una braguita con protección total, este conjunto de baño forrado está pensado para los días de sol y piscina.

Ventajas

Forro completo para un mejor ajuste, comodidad y una mayor seguridad.

Detalles del producto

  • Swoosh bordado
  • Protección completa de la parte inferior
  • Cuerpo: 82 % poliéster, 18 % spandex. Tirantes: 80 % nylon, 20 % spandex (resistente al cloro). Forro: 100 % poliéster
  • LAVAR A MANO EN AGUA FRÍA POR SEPARADO DESPUÉS DE CADA USO. USAR LEJÍA SIN CLORO. SECAR EN EL TENDEDERO. NO PLANCHAR. NO LAVAR EN SECO. NO GUARDAR HÚMEDO.
  • Color mostrado: Blue Crystal/Blanco
  • Modelo: IQ7789-453

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 154 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

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    Nike Swim Conjunto de natación con tirantes cruzados - Niña

    Nike Swim

    47,99 €

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