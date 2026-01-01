Materiales reciclados
Nike Swim
Bañador de una pieza con cordón delantero y textura ondulada - Niña
Este producto se ha confeccionado con, al menos, un 75 % de fibras recicladas
Lo clásico se combina con lo moderno en este bañador atemporal con textura ondulada. Totalmente forrado y con protección total de la parte inferior, este traje de baño ofrece el equilibrio perfecto entre comodidad y estilo.
- Color mostrado: Pink Glow/Pink Glow
- Modelo: IQ7787-649
Nike Swim
Lo clásico se combina con lo moderno en este bañador atemporal con textura ondulada. Totalmente forrado y con protección total de la parte inferior, este traje de baño ofrece el equilibrio perfecto entre comodidad y estilo.
Ventajas
Forro completo para un mejor ajuste, comodidad y una mayor seguridad.
Detalles del producto
- Swoosh bordado
- Protección completa de la parte inferior
- Cuerpo: 52 % poliéster reciclado, 41 % nylon reciclado, 7 % spandex; forro: 100 % poliéster reciclado
- LAVAR A MANO EN AGUA FRÍA POR SEPARADO DESPUÉS DE CADA USO. USAR LEJÍA SIN CLORO. SECAR EN EL TENDEDERO. NO PLANCHAR. NO LAVAR EN SECO. NO GUARDAR HÚMEDO.
- Color mostrado: Pink Glow/Pink Glow
- Modelo: IQ7787-649
Talla y ajuste
- Modelo: talla M y 155 cm de altura
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Método de fabricación
- El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
- Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.
Evaluaciones (0)
Evaluaciones (0)
Sin evaluaciones
Exprésate. Sé la primera persona en comentar acerca de Nike Swim.
Nike Swim