Strike Inglaterra Camiseta de fútbol de manga corta Nike Dri-FIT - Hombre

Come on England!!
Richard84987499
Great Shirt, just be aware it is slim fit.
Materiales reciclados
Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 75 % de fibras de poliéster reciclado
Confeccionada con tecnología de capilarización del sudor y con un ajuste ceñido, esta parte de arriba Strike te ayuda a mantener la frescura y la concentración mientras perfeccionas tu técnica.
Strike Inglaterra
Confeccionada con tecnología de capilarización del sudor y con un ajuste ceñido, esta parte de arriba Strike te ayuda a mantener la frescura y la concentración mientras perfeccionas tu técnica.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
5 estrellas
Come on England!!
Richard84987499
Great Shirt, just be aware it is slim fit.
Strike Inglaterra