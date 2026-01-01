Nike Jr. Phantom 6 High Academy Botas de fútbol multisuperficie - Niño/a

Nike Jr. Phantom 6 High Academy

74,99 €

El mundo no sabe cómo te llamas… aún. Asegúrate de que nunca lo olviden con las Phantom 6 Academy. Afina tu precisión con una zona de contacto NikeSkin colocada donde más la necesitas para chutar con movimientos limpios. La textura te ayuda a aprovechar al máximo las oportunidades de gol ofreciendo un mejor contacto del pie con el balón.

Toque perfectos para tiros limpios

La zona de contacto ampliada, con malla diseñada estratégicamente, proporciona un mejor contacto del pie con el balón. Esto ofrece un mejor control al regatear y pasar, incluso en condiciones secas o mojadas.

Tracción rápida

Estratégicamente situado en el antepié, el patrón de tracción circular Nike Cyclone 360 favorece los giros estables y rápidos.

Ajuste natural

La estructura de las zapatillas ofrece un ajuste más natural, especialmente en la puntera. Se adapta a la forma del pie y mejora el contacto con el balón al chutar. La tecnología Dynamic Fit Collar en la zona del tobillo cuenta con un material suave y elástico que aporta un ajuste firme.