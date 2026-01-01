Nike Jr. Phantom 6 High Academy
Botas de fútbol multisuperficie - Niño/a
El mundo no sabe cómo te llamas… aún. Asegúrate de que nunca lo olviden con las Phantom 6 Academy. Afina tu precisión con una zona de contacto NikeSkin colocada donde más la necesitas para chutar con movimientos limpios. La textura te ayuda a aprovechar al máximo las oportunidades de gol ofreciendo un mejor contacto del pie con el balón.
- Color mostrado: Multicolor/Negro
- Modelo: IH1789-901
Nike Jr. Phantom 6 High Academy
El mundo no sabe cómo te llamas… aún. Asegúrate de que nunca lo olviden con las Phantom 6 Academy. Afina tu precisión con una zona de contacto NikeSkin colocada donde más la necesitas para chutar con movimientos limpios. La textura te ayuda a aprovechar al máximo las oportunidades de gol ofreciendo un mejor contacto del pie con el balón.
Toque perfectos para tiros limpios
La zona de contacto ampliada, con malla diseñada estratégicamente, proporciona un mejor contacto del pie con el balón. Esto ofrece un mejor control al regatear y pasar, incluso en condiciones secas o mojadas.
Tracción rápida
Estratégicamente situado en el antepié, el patrón de tracción circular Nike Cyclone 360 favorece los giros estables y rápidos.
Ajuste natural
La estructura de las zapatillas ofrece un ajuste más natural, especialmente en la puntera. Se adapta a la forma del pie y mejora el contacto con el balón al chutar. La tecnología Dynamic Fit Collar en la zona del tobillo cuenta con un material suave y elástico que aporta un ajuste firme.
Detalles del producto
- Para uso en superficies naturales y sintéticas
- Plantilla amortiguada
- Color mostrado: Multicolor/Negro
- Modelo: IH1789-901
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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