Materiales reciclados
Jordan Sport Crossover
Sudadera con capucha de tejido Fleece - Hombre
Necesitas una sudadera con capucha perfecta para entrenarte o quedar con amigos. Esta prenda de tejido French terry, liso en el exterior y con minibucles sin cepillar en el interior, incluye una tecnología de capilarización del sudor para mantener la frescura durante cualquier actividad.
- Color mostrado: Negro
- Modelo: IM7764-010
Jordan Sport Crossover
Necesitas una sudadera con capucha perfecta para entrenarte o quedar con amigos. Esta prenda de tejido French terry, liso en el exterior y con minibucles sin cepillar en el interior, incluye una tecnología de capilarización del sudor para mantener la frescura durante cualquier actividad.
Ventajas
La tecnología Nike Dri-FIT repele el sudor de la piel para agilizar la evaporación y ayudar a mantener la transpirabilidad y la comodidad.
Detalles del producto
- Cuerpo: 70 % algodón/30 % poliéster; tejido elástico: 97 % algodón/3 % spandex; forro de la capucha: 100 % algodón
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Negro
- Modelo: IM7764-010
Talla y ajuste
- Modelo: talla M y 185 cm de altura
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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