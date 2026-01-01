Jordan
Saco de gimnasia (4 l)
Guarda su equipación en este saco ligero, sencillo, cómodo y plegable. Los cordones que cierran la parte superior también sirven como correas para que puedas llevarla como mochila o bandolera. Además, los bolsillos ocultos con cremallera de la parte delantera te permiten guardar a mano tus objetos de valor y otras cosas de forma rápida y sencilla.
- Color mostrado: Negro/Gym Red/Gym Red
- Modelo: IR8408-013
Jordan
Guarda su equipación en este saco ligero, sencillo, cómodo y plegable. Los cordones que cierran la parte superior también sirven como correas para que puedas llevarla como mochila o bandolera. Además, los bolsillos ocultos con cremallera de la parte delantera te permiten guardar a mano tus objetos de valor y otras cosas de forma rápida y sencilla.
Detalles del producto
- 46 x 36 x 2,5 cm (alto x ancho x profundidad); longitud de la correa: 46 cm (mínima)
- 100 % poliéster
- Limpiar solo las manchas
- De importación
- Color mostrado: Negro/Gym Red/Gym Red
- Modelo: IR8408-013
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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