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Inglaterra x Palace Camiseta de fútbol de manga corta - Niño/a - Pewter Grey/Carmesí brillante/Carmesí brillante

Materiales reciclados

Inglaterra x Palace

Camiseta de fútbol de manga corta - Niño/a

64,99 €
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Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.

Palace rinde homenaje a Inglaterra con un diseño inspirado en la cruz de San Jorge en una suave camiseta con capilarización del sudor. Los dos logotipos están en el dobladillo.


  • Color mostrado: Pewter Grey/Carmesí brillante/Carmesí brillante
  • Modelo: IB5404-052

Inglaterra x Palace

64,99 €

Palace rinde homenaje a Inglaterra con un diseño inspirado en la cruz de San Jorge en una suave camiseta con capilarización del sudor. Los dos logotipos están en el dobladillo.

Detalles del producto

  • 100 % poliéster
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Pewter Grey/Carmesí brillante/Carmesí brillante
  • Modelo: IB5404-052

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Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

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Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

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