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Nike Everyday Elevated Sport Calcetines largos (3 pares) - Multicolor

Nike Everyday Elevated Sport

Calcetines largos (3 pares)

19,99 €
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Empieza siempre el día con buen pie. Hemos perfeccionado nuestros calcetines más icónicos, detalle a detalle. Diseñados con tejidos más suaves que mantienen la forma, un acolchado increíble y un nuevo ajuste ceñido: sentirás que caminas por las nubes.


  • Color mostrado: Multicolor
  • Modelo: IH8535-901

Nike Everyday Elevated Sport

19,99 €

Empieza siempre el día con buen pie. Hemos perfeccionado nuestros calcetines más icónicos, detalle a detalle. Diseñados con tejidos más suaves que mantienen la forma, un acolchado increíble y un nuevo ajuste ceñido: sentirás que caminas por las nubes.

Ventajas

  • Tecnología Dri-FIT para mantener los pies secos y cómodos.
  • Amortiguación en el antepié y el talón para suavizar el impacto de tus entrenamientos.
  • Malla transpirable en la parte superior del pie para una mayor ventilación.
  • Banda alrededor del puente del pie para un ajuste ceñido y firme.
  • Talón y dedos reforzados para un diseño duradero.
  • Hemos tejido la talla en la parte inferior del calcetín para evitar confusiones en la colada.

Detalles del producto

  • 97 % poliéster, 3 % spandex
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Multicolor
  • Modelo: IH8535-901

Talla y ajuste

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (1)

5 estrellas

  • Cómodos y bonitos

    juanf392620330

    Muy cómodos y altos como se describen.

Nike Everyday Elevated Sport Calcetines largos (3 pares)

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