Nike Dunk Low By You Zapatillas personalizables - Mujer

Nike Dunk Low By You

139,99 €

Negras, blancas y con toques personales por doquier. Las Dunk siempre serán un clásico, y ahora puedes personalizarlas a tu gusto. Combina las texturas de piel de cocodrilo, pitón, avestruz, raya, tejido Fleece y piel premium, y añade un poco de brillo con opciones de diseño reflectante en el logotipo Swoosh y la presilla posterior. Para el toque final, elige entre una suela clásica en blanco o negro, o apuesta por una de goma. Las posibilidades son infinitas. ¿Cómo vas a llevar tus Dunk?

¿Cuál es tu base? Combina tus texturas favoritas: piel con diseño de cocodrilo, pitón, avestruz, raya, tejido Fleece y piel abatanada premium. La combinación clásica Juega con el blanco y el negro para crear tu propio diseño Color-Block. Exprésate ¿Tus iniciales? ¿Un apodo? O alguna otra cosa. Añade un ID personal a la presilla posterior con hasta 5 caracteres en cada zapatilla.

Más ventajas Parte superior suave que adquiere un toque vintage con el uso.

Mediasuela de espuma que ofrece una amortiguación reactiva y ligera.

Suela exterior de goma con el punto de giro clásico que añade durabilidad, tracción y un estilo retro.

Detalles de Nike By You Nuestra comunidad de Members es única y sus zapatillas también. Cada par se confecciona a mano, de uno en uno. Lo bueno se hace esperar.

Haz las zapatillas verdaderamente tuyas con una inscripción personalizable. Además, tu nombre aparece en la caja.

Con nuestro 3-D builder verás cómo tu creación cobra vida mientras experimentas con todo tipo de opciones de diseño.

Color mostrado: Multicolor/Multicolor/Multicolor

Modelo: IM1382-900