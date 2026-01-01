Nike Dunk Low By You
Zapatillas personalizables - Mujer
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Negras, blancas y con toques personales por doquier. Las Dunk siempre serán un clásico, y ahora puedes personalizarlas a tu gusto. Combina las texturas de piel de cocodrilo, pitón, avestruz, raya, tejido Fleece y piel premium, y añade un poco de brillo con opciones de diseño reflectante en el logotipo Swoosh y la presilla posterior. Para el toque final, elige entre una suela clásica en blanco o negro, o apuesta por una de goma. Las posibilidades son infinitas. ¿Cómo vas a llevar tus Dunk?
- Color mostrado: Multicolor/Multicolor/Multicolor
- Modelo: IM1382-900
Nike Dunk Low By You
Negras, blancas y con toques personales por doquier. Las Dunk siempre serán un clásico, y ahora puedes personalizarlas a tu gusto. Combina las texturas de piel de cocodrilo, pitón, avestruz, raya, tejido Fleece y piel premium, y añade un poco de brillo con opciones de diseño reflectante en el logotipo Swoosh y la presilla posterior. Para el toque final, elige entre una suela clásica en blanco o negro, o apuesta por una de goma. Las posibilidades son infinitas. ¿Cómo vas a llevar tus Dunk?
¿Cuál es tu base?
Combina tus texturas favoritas: piel con diseño de cocodrilo, pitón, avestruz, raya, tejido Fleece y piel abatanada premium.
La combinación clásica
Juega con el blanco y el negro para crear tu propio diseño Color-Block.
Exprésate
¿Tus iniciales? ¿Un apodo? O alguna otra cosa. Añade un ID personal a la presilla posterior con hasta 5 caracteres en cada zapatilla.
Más ventajas
- Parte superior suave que adquiere un toque vintage con el uso.
- Mediasuela de espuma que ofrece una amortiguación reactiva y ligera.
- Suela exterior de goma con el punto de giro clásico que añade durabilidad, tracción y un estilo retro.
Detalles de Nike By You
- Nuestra comunidad de Members es única y sus zapatillas también. Cada par se confecciona a mano, de uno en uno. Lo bueno se hace esperar.
- Haz las zapatillas verdaderamente tuyas con una inscripción personalizable. Además, tu nombre aparece en la caja.
- Con nuestro 3-D builder verás cómo tu creación cobra vida mientras experimentas con todo tipo de opciones de diseño.
- Color mostrado: Multicolor/Multicolor/Multicolor
- Modelo: IM1382-900
Nike Dunk
Nacidas de la combinación de mezclas, mejoras y fechas límite, las Nike Dunk llegaron a las canchas de baloncesto universitarias en la temporada 85-86. A pesar de que los diseños con colores universitarios originales permitían rendir homenaje a cada universidad, las Dunk no fueron muy populares. No obstante, fue la falta de popularidad de estas humildes zapatillas (y sus suelas planas y adherentes) lo que conquistó a la comunidad de skaters. Décadas más tarde, este favorito para el día a día sigue luciendo innumerables combinaciones de colores, lo que demuestra su influencia.
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Nike Dunk Low By You
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