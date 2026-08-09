Nike Dri-FIT Club Gorra sin estructura con logotipo Swoosh metálico

5 stars
JesperKjærH504349661
good quality and good fit for my large head
Materiales reciclados
Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 75 % de fibras de poliéster reciclado
Mejora el estilo Swoosh con esta gorra Club sin estructura de profundidad media. La visera curva y el logotipo Swoosh metálico aportan un look impecable, y el tejido de capilarización del sudor mantiene la frescura y la comodidad para disfrutar del buen tiempo.
Nike Dri-FIT Club
Mejora el estilo Swoosh con esta gorra Club sin estructura de profundidad media. La visera curva y el logotipo Swoosh metálico aportan un look impecable, y el tejido de capilarización del sudor mantiene la frescura y la comodidad para disfrutar del buen tiempo.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
4.6 estrellas
5 stars
JesperKjærH504349661
good quality and good fit for my large head
Eric913823023
It’s perfect ,I love how comfortable it is
Wie auf den Bildern!
Karen9686a9d869a5482fad05797e388874f0
Sehr gut! Kann ich nur empfehlen.
Nike Dri-FIT Club
Descubre la gorra sin estructura con logotipo Swoosh metálico Nike Dri-FIT Club
Las gorras Club ofrecen estilo para el día a día con un calado medio.
La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para que se evapore más rápidamente y mantener la transpirabilidad y la comodidad.