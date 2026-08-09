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Buenas valoraciones
Nike Dri-FIT Club Gorra sin estructura con logotipo Swoosh metálico - Negro/Plata metalizado

Materiales reciclados

Nike Dri-FIT Club

Gorra sin estructura con logotipo Swoosh metálico

27,99 €
Negro/Plata metalizado
Light Smoke Grey/Plata metalizado
Blanco/Plata metalizado
Midnight Navy/Plata metalizado
Pink Smoke/Oro metalizado
Camo Green/Plata metalizado
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Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 75 % de fibras de poliéster reciclado

Mejora el estilo Swoosh con esta gorra Club sin estructura de profundidad media. La visera curva y el logotipo Swoosh metálico aportan un look impecable, y el tejido de capilarización del sudor mantiene la frescura y la comodidad para disfrutar del buen tiempo.


  • Color mostrado: Negro/Plata metalizado
  • Modelo: FB5372-010

Nike Dri-FIT Club

27,99 €

Mejora el estilo Swoosh con esta gorra Club sin estructura de profundidad media. La visera curva y el logotipo Swoosh metálico aportan un look impecable, y el tejido de capilarización del sudor mantiene la frescura y la comodidad para disfrutar del buen tiempo.

Ventajas

  • Gorras Club para ofrecer estilo en el día a día con profundidad media.
  • Tecnología Nike Dri-FIT que capilariza el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
  • Tejido de sarga para ofrecer suavidad y ligereza.
  • Cierre metálico con el logotipo Swoosh para regular el ajuste con facilidad.

Detalles del producto

  • 100 % poliéster
  • Logotipo Swoosh Ingot metalizado
  • Cierre metálico regulable con logotipo Swoosh en relieve
  • Lavar a mano
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/Plata metalizado
  • Modelo: FB5372-010

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

Evaluaciones (74)

4.6 estrellas

  • 5 stars

    JesperKjærH504349661

    good quality and good fit for my large head

  • Eric913823023

    It’s perfect ,I love how comfortable it is

  • Wie auf den Bildern!

    Karen9686a9d869a5482fad05797e388874f0

    Sehr gut! Kann ich nur empfehlen.

Nike Dri-FIT Club Gorra sin estructura con logotipo Swoosh metálico

Nike Dri-FIT Club

27,99 €

Completa el look

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Descubre la gorra sin estructura con logotipo Swoosh metálico Nike Dri-FIT Club

Las gorras Club ofrecen estilo para el día a día con un calado medio.

La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para que se evapore más rápidamente y mantener la transpirabilidad y la comodidad.