Nike Dominate 8P Pelota de baloncesto

Nike Dominate 8P
Baloncesto
Toma el control de la cancha con la pelota de baloncesto Nike Dominate de 8 paneles. Diseñada para jugar al aire libre, su resistente cubierta de goma garantiza un uso duradero, mientras que la textura granulada y los canales profundos de la superficie ofrecen un control y un tacto excepcionales al manejar la pelota.
- Color mostrado: Naranja/Negro/Metallic Platinum/Negro
- Modelo: BB9130-847
Nike Dominate 8P
Toma el control de la cancha con la pelota de baloncesto Nike Dominate de 8 paneles. Diseñada para jugar al aire libre, su resistente cubierta de goma garantiza un uso duradero, mientras que la textura granulada y los canales profundos de la superficie ofrecen un control y un tacto excepcionales al manejar la pelota.
Ventajas
- Exterior de goma resistente para aguantar partido tras partido.
- Canales profundos para mejorar la alineación con la mano y el control de la pelota.
Detalles del producto
- Para usar al aire libre
- 100 % goma
- De importación
- Color mostrado: Naranja/Negro/Metallic Platinum/Negro
- Modelo: BB9130-847
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
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