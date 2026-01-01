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Nike Dominate 8P Pelota de baloncesto - Naranja/Negro/Metallic Platinum/Negro

Nike Dominate 8P

Baloncesto

28 % de descuento
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Toma el control de la cancha con la pelota de baloncesto Nike Dominate de 8 paneles. Diseñada para jugar al aire libre, su resistente cubierta de goma garantiza un uso duradero, mientras que la textura granulada y los canales profundos de la superficie ofrecen un control y un tacto excepcionales al manejar la pelota.


  • Color mostrado: Naranja/Negro/Metallic Platinum/Negro
  • Modelo: BB9130-847

Nike Dominate 8P

28 % de descuento

Toma el control de la cancha con la pelota de baloncesto Nike Dominate de 8 paneles. Diseñada para jugar al aire libre, su resistente cubierta de goma garantiza un uso duradero, mientras que la textura granulada y los canales profundos de la superficie ofrecen un control y un tacto excepcionales al manejar la pelota.

Ventajas

  • Exterior de goma resistente para aguantar partido tras partido.
  • Canales profundos para mejorar la alineación con la mano y el control de la pelota.

Detalles del producto

  • Para usar al aire libre
  • 100 % goma
  • De importación
  • Color mostrado: Naranja/Negro/Metallic Platinum/Negro
  • Modelo: BB9130-847

Envíos y devoluciones

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