Nike Cortez By You Zapatillas personalizables

Nike Cortez By You

119,99 €

La clave de estas Cortez está en los accesorios. Inspírate en los colores y gráficos de Los Ángeles y elige entre clásicos tonos neutros y colores pastel de ensueño en ante, nylon y piel. A continuación, completa el diseño con un logotipo Swoosh especial confeccionado en piel, charol o el rosa caramelo metalizado más dulce. Personaliza todo, desde la etiqueta posterior hasta la chapa, que viene en oro y plata.

¿Cuál es tu base?

Opta por ante, piel o una mezcla con nylon para conseguir el look perfecto.

Dale color

Elige entre una paleta deportiva clásica o canaliza la estética de Los Ángeles con tonos pastel lavados.

Dales tu toque personal

¿Tus iniciales? ¿Un apodo? O alguna otra cosa. Da rienda suelta a tu creatividad eligiendo una rosa, un corazón o una inscripción personalizable en la etiqueta posterior. Además, tu nombre aparece en la caja.