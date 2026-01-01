Nike Cortez By You
Zapatillas personalizables
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La clave de estas Cortez está en los accesorios. Inspírate en los colores y gráficos de Los Ángeles y elige entre clásicos tonos neutros y colores pastel de ensueño en ante, nylon y piel. A continuación, completa el diseño con un logotipo Swoosh especial confeccionado en piel, charol o el rosa caramelo metalizado más dulce. Personaliza todo, desde la etiqueta posterior hasta la chapa, que viene en oro y plata.
- Color mostrado: Multicolor/Multicolor
- Modelo: FV9523-900
Nike Cortez By You
La clave de estas Cortez está en los accesorios. Inspírate en los colores y gráficos de Los Ángeles y elige entre clásicos tonos neutros y colores pastel de ensueño en ante, nylon y piel. A continuación, completa el diseño con un logotipo Swoosh especial confeccionado en piel, charol o el rosa caramelo metalizado más dulce. Personaliza todo, desde la etiqueta posterior hasta la chapa, que viene en oro y plata.
¿Cuál es tu base?
Opta por ante, piel o una mezcla con nylon para conseguir el look perfecto.
Dale color
Elige entre una paleta deportiva clásica o canaliza la estética de Los Ángeles con tonos pastel lavados.
Dales tu toque personal
¿Tus iniciales? ¿Un apodo? O alguna otra cosa. Da rienda suelta a tu creatividad eligiendo una rosa, un corazón o una inscripción personalizable en la etiqueta posterior. Además, tu nombre aparece en la caja.
Más ventajas
- Mediasuela de espuma, inspirada en las originales del 72, con una icónica inserción de cuña para proporcionar comodidad desde el primer momento.
- Suela exterior con diseño de espiga para combinar la tracción y la esencia de Nike.
- Zona del tobillo acolchada y de perfil bajo para un look elegante y muy cómodo.
Detalles del producto
- Nuestra comunidad de Members es única y sus zapatillas también. Cada par se confecciona a mano, de uno en uno. Lo bueno se hace esperar.
- Con nuestro 3-D builder verás cómo tu creación cobra vida mientras experimentas con todo tipo de opciones de diseño.
- Color mostrado: Multicolor/Multicolor
- Modelo: FV9523-900
Orígenes de las Cortez
El cofundador de Nike Bill Bowerman diseñó las Nike Cortez en 1972 para que fueran más ligeras y cómodas que ningunas otras zapatillas. Aquel diseño no tardó en convertirse en el más popular de Estados Unidos en el mundo del running y se transformó en un icono inconfundible que caló también en la cultura del pop.
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Nike Cortez By You
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