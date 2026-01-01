Colección Nike x LEGO® Camiseta de portero/a - Niño/a

Materiales reciclados
Nike x LEGO® Collection
Camiseta de portero/a - Niño/a
Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 75 % de fibras de poliéster reciclado
Las franjas de esta camiseta de portero/a están formadas por piezas de LEGO® realistas que darán la impresión de que eres un muro infranqueable a la hora de parar los goles. Si te fijas bien, verás las piezas que forman el patrón.
- Color mostrado: Negro
- Modelo: IO3128-010
Nike x LEGO® Collection
Las franjas de esta camiseta de portero/a están formadas por piezas de LEGO® realistas que darán la impresión de que eres un muro infranqueable a la hora de parar los goles. Si te fijas bien, verás las piezas que forman el patrón.
Ventajas
- Tejido Knit ligero y transpirable con un brillo de estilo retro.
- Los puños y el cuello elásticos le dan a esta camiseta de portero/a un look perfecto para el día del partido.
- Entre los llamativos detalles se encuentran el emblema del escudo holográfico y el logotipo Swoosh en forma de pieza cromada.
Detalles del producto
- 100 % poliéster
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Negro
- Modelo: IO3128-010
Talla y ajuste
- El modelo usa la talla M y mide 127 cm
- La modelo usa la talla M y mide 147 cm
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Método de fabricación
- El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
- Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.
Evaluaciones (0)
Evaluaciones (0)
Sin evaluaciones
Exprésate. Sé la primera persona en comentar acerca de Nike x LEGO® Collection.
Nike x LEGO® Collection
Colección Nike Football × LEGO®
Ladrillos LEGO con estampados en una colección para dar rienda suelta al instinto animal.
Juego en modo animal
Modelos clásicos reinventados. Ladrillo a ladrillo.
LEGO, el logotipo de LEGO, la minifigura y las configuraciones de ladrillos y botones son marcas registradas y/o marcas con derechos de autor de The LEGO Group. ©2026 The LEGO Group. Todos los derechos reservados.