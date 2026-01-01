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Colección Nike x LEGO® Camiseta de portero/a - Niño/a - Negro

Materiales reciclados

Nike x LEGO® Collection

Camiseta de portero/a - Niño/a

49,99 €
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Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 75 % de fibras de poliéster reciclado

Las franjas de esta camiseta de portero/a están formadas por piezas de LEGO® realistas que darán la impresión de que eres un muro infranqueable a la hora de parar los goles. Si te fijas bien, verás las piezas que forman el patrón.


  • Color mostrado: Negro
  • Modelo: IO3128-010

Nike x LEGO® Collection

49,99 €

Las franjas de esta camiseta de portero/a están formadas por piezas de LEGO® realistas que darán la impresión de que eres un muro infranqueable a la hora de parar los goles. Si te fijas bien, verás las piezas que forman el patrón.

Ventajas

  • Tejido Knit ligero y transpirable con un brillo de estilo retro.
  • Los puños y el cuello elásticos le dan a esta camiseta de portero/a un look perfecto para el día del partido.
  • Entre los llamativos detalles se encuentran el emblema del escudo holográfico y el logotipo Swoosh en forma de pieza cromada.

Detalles del producto

  • 100 % poliéster
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Negro
  • Modelo: IO3128-010

Talla y ajuste

    • El modelo usa la talla M y mide 127 cm
    • La modelo usa la talla M y mide 147 cm
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

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    Colección Nike Football × LEGO®

    Ladrillos LEGO con estampados en una colección para dar rienda suelta al instinto animal.

    Juego en modo animal

    Modelos clásicos reinventados. Ladrillo a ladrillo.

    LEGO, el logotipo de LEGO, la minifigura y las configuraciones de ladrillos y botones son marcas registradas y/o marcas con derechos de autor de The LEGO Group. ©2026 The LEGO Group. Todos los derechos reservados.