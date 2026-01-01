Chaleco de fútbol de densidad media Nike Windrunner Therma-FIT del Atlético de Madrid - Hombre

Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 75 % de fibras de poliéster reciclado

Una forma discreta de representar al Atlético de Madrid. Con un diseño minimalista y discreto, este chaleco Therma-FIT ofrece calidez con un diseño versátil y sencillo. El aislamiento está cosido en un diseño de chevron, un guiño a la clásica chaqueta Windrunner. El tejido Woven duradero en el exterior repele la lluvia ligera para mantener el torso seco.