Chaleco de fútbol de densidad media Nike Windrunner Therma-FIT del Atlético de Madrid - Hombre

Materiales reciclados
Atlético de Madrid Windrunner
Chaleco de fútbol de densidad media Nike Therma-FIT - Hombre
Producto agotado:
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Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 75 % de fibras de poliéster reciclado
Una forma discreta de representar al Atlético de Madrid. Con un diseño minimalista y discreto, este chaleco Therma-FIT ofrece calidez con un diseño versátil y sencillo. El aislamiento está cosido en un diseño de chevron, un guiño a la clásica chaqueta Windrunner. El tejido Woven duradero en el exterior repele la lluvia ligera para mantener el torso seco.
- Color mostrado: Negro/Smoke Grey/Sport Red
- Modelo: HM3174-010
Atlético de Madrid Windrunner
Una forma discreta de representar al Atlético de Madrid. Con un diseño minimalista y discreto, este chaleco Therma-FIT ofrece calidez con un diseño versátil y sencillo. El aislamiento está cosido en un diseño de chevron, un guiño a la clásica chaqueta Windrunner. El tejido Woven duradero en el exterior repele la lluvia ligera para mantener el torso seco.
Ventajas
- Diseño holgado en los hombros, el pecho y el cuerpo para ofrecer un ajuste deportivo que puedes combinar con otras prendas.
- Diseño de cremallera completa para regular la protección, la calidez y el estilo.
Detalles del producto
- Bolsillos para las manos
- 100 % poliéster
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Negro/Smoke Grey/Sport Red
- Modelo: HM3174-010
Talla y ajuste
- Modelo: talla M y 183 cm de altura
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Método de fabricación
- El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
- Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.
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