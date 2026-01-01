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Chaleco de fútbol de densidad media Nike Windrunner Therma-FIT del Atlético de Madrid - Hombre - Negro/Smoke Grey/Sport Red

Materiales reciclados

Atlético de Madrid Windrunner

Chaleco de fútbol de densidad media Nike Therma-FIT - Hombre

30 % de descuento

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Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 75 % de fibras de poliéster reciclado

Una forma discreta de representar al Atlético de Madrid. Con un diseño minimalista y discreto, este chaleco Therma-FIT ofrece calidez con un diseño versátil y sencillo. El aislamiento está cosido en un diseño de chevron, un guiño a la clásica chaqueta Windrunner. El tejido Woven duradero en el exterior repele la lluvia ligera para mantener el torso seco.


  • Color mostrado: Negro/Smoke Grey/Sport Red
  • Modelo: HM3174-010

Atlético de Madrid Windrunner

30 % de descuento

Una forma discreta de representar al Atlético de Madrid. Con un diseño minimalista y discreto, este chaleco Therma-FIT ofrece calidez con un diseño versátil y sencillo. El aislamiento está cosido en un diseño de chevron, un guiño a la clásica chaqueta Windrunner. El tejido Woven duradero en el exterior repele la lluvia ligera para mantener el torso seco.

Ventajas

  • Diseño holgado en los hombros, el pecho y el cuerpo para ofrecer un ajuste deportivo que puedes combinar con otras prendas.
  • Diseño de cremallera completa para regular la protección, la calidez y el estilo.

Detalles del producto

  • Bolsillos para las manos
  • 100 % poliéster
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/Smoke Grey/Sport Red
  • Modelo: HM3174-010

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 183 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
  • Guía de tallas

Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

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