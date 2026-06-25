Book 2 "WNBA 30th" Zapatillas de baloncesto

Book 2 "WNBA 30th"

159,99 €

La confianza de Book empieza desde dentro, pero también se trabaja. Prefiere que su juego y las Book 2 hablen por él. Con tecnología pensada para el juego, ofrecen una mayor respuesta que el modelo original de Book. La unidad Air Zoom en el antepié potencia la salida, mientras que la espuma Cushlon, avalada por jugadores, ofrece amortiguación en toda la pisada. Además, la plantilla técnica completa las Book con un rebote suave y reactivo. Que comience el partido.

Directamente de los archivos

Estas Book 2 rinden homenaje al 30.º aniversario de la WNBA, combinando los colores del debut de la liga para homenajear a quienes sembraron la esperanza en una generación de jóvenes promesas como Book.

¡Ideales para coger velocidad!

Hemos trasladado la unidad Air Zoom del talón al antepié para ofrecer una mayor reactividad.

Ajuste ceñido

Además, el sistema de red del mediopié ofrece una sensación de seguridad suave y un ajuste ceñido para hacer cortes rápidos, y movimientos y giros repentinos al más puro estilo de Book.

Parte superior ligera

La parte superior está hecha de un material sintético ligero y duradero que desaparece en el pie. Ayuda a que tanto tú como Book mantengáis la transpirabilidad durante todo el partido.

Espuma suave

La mediasuela está fabricada con nuestra nueva espuma Cushlon, que ofrece suavidad en la planta del pie para mantener la comodidad durante todo el partido.

Tracción inspirada en las AF1

El innovador patrón de tracción con diseño de espiga se inspira en el amor de Book por las Air Force 1, tomando como referencia los puntos de giro clásicos que ofrecen tracción y durabilidad.