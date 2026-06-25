Book 2 "WNBA 30th" Zapatillas de baloncesto

lundin677311203
They look great and they are comfortable. However, third time ever wearing them to play the shoe lace snapped while I was running. I don’t lie my shoes that tight so I was really confused and disappointed.
La confianza de Book empieza desde dentro, pero también se trabaja. Prefiere que su juego y las Book 2 hablen por él. Con tecnología pensada para el juego, ofrecen una mayor respuesta que el modelo original de Book. La unidad Air Zoom en el antepié potencia la salida, mientras que la espuma Cushlon, avalada por jugadores, ofrece amortiguación en toda la pisada. Además, la plantilla técnica completa las Book con un rebote suave y reactivo. Que comience el partido.
Book 2 "WNBA 30th"
La confianza de Book empieza desde dentro, pero también se trabaja. Prefiere que su juego y las Book 2 hablen por él. Con tecnología pensada para el juego, ofrecen una mayor respuesta que el modelo original de Book. La unidad Air Zoom en el antepié potencia la salida, mientras que la espuma Cushlon, avalada por jugadores, ofrece amortiguación en toda la pisada. Además, la plantilla técnica completa las Book con un rebote suave y reactivo. Que comience el partido.
Estas Book 2 rinden homenaje al 30.º aniversario de la WNBA, combinando los colores del debut de la liga para homenajear a quienes sembraron la esperanza en una generación de jóvenes promesas como Book.
Hemos trasladado la unidad Air Zoom del talón al antepié para ofrecer una mayor reactividad.
Además, el sistema de red del mediopié ofrece una sensación de seguridad suave y un ajuste ceñido para hacer cortes rápidos, y movimientos y giros repentinos al más puro estilo de Book.
La parte superior está hecha de un material sintético ligero y duradero que desaparece en el pie. Ayuda a que tanto tú como Book mantengáis la transpirabilidad durante todo el partido.
La mediasuela está fabricada con nuestra nueva espuma Cushlon, que ofrece suavidad en la planta del pie para mantener la comodidad durante todo el partido.
El innovador patrón de tracción con diseño de espiga se inspira en el amor de Book por las Air Force 1, tomando como referencia los puntos de giro clásicos que ofrecen tracción y durabilidad.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
4 estrellas
lundin677311203
They look great and they are comfortable. However, third time ever wearing them to play the shoe lace snapped while I was running. I don’t lie my shoes that tight so I was really confused and disappointed.
Best book 2's yet!
dilman
[This review was collected as part of a promotion.] the spiridon book 2 is a huge improvement over the previous 2 releases - way more comfy & easier to break in.
Producto recibido gratis o valorado como parte de un sorteo/obsequio o a cambio de un descuento.
#productsprovidedbynike
Great looking shoes
JasonM
[This review was collected as part of a promotion.] Looks nice, needs to be broken in a lot. Get the Spiridon colorway, if u want comfort.
Producto recibido gratis o valorado como parte de un sorteo/obsequio o a cambio de un descuento.
#productsprovidedbynike
Book 2 "WNBA 30th"
Ventaja
Contacto con la cancha
Diseñadas para
Ajuste
Peso
450 g aprox. (talla 42,5 de hombre)
Drop
6 mm aprox.
Devin Booker
Escolta, Phoenix Suns