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Book 2 "WNBA 30th" Zapatillas de baloncesto - Blanco/Fireberry/Light Photo Blue/Midnight Navy

Book 2 "WNBA 30th"

Zapatillas de baloncesto

159,99 €
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Click and Collect disponible al pasar por caja

La confianza de Book empieza desde dentro, pero también se trabaja. Prefiere que su juego y las Book 2 hablen por él. Con tecnología pensada para el juego, ofrecen una mayor respuesta que el modelo original de Book. La unidad Air Zoom en el antepié potencia la salida, mientras que la espuma Cushlon, avalada por jugadores, ofrece amortiguación en toda la pisada. Además, la plantilla técnica completa las Book con un rebote suave y reactivo. Que comience el partido.


  • Color mostrado: Blanco/Fireberry/Light Photo Blue/Midnight Navy
  • Modelo: IR6333-100

Book 2 "WNBA 30th"

159,99 €

La confianza de Book empieza desde dentro, pero también se trabaja. Prefiere que su juego y las Book 2 hablen por él. Con tecnología pensada para el juego, ofrecen una mayor respuesta que el modelo original de Book. La unidad Air Zoom en el antepié potencia la salida, mientras que la espuma Cushlon, avalada por jugadores, ofrece amortiguación en toda la pisada. Además, la plantilla técnica completa las Book con un rebote suave y reactivo. Que comience el partido.

Directamente de los archivos

Estas Book 2 rinden homenaje al 30.º aniversario de la WNBA, combinando los colores del debut de la liga para homenajear a quienes sembraron la esperanza en una generación de jóvenes promesas como Book.

¡Ideales para coger velocidad!

Hemos trasladado la unidad Air Zoom del talón al antepié para ofrecer una mayor reactividad.

Ajuste ceñido

Además, el sistema de red del mediopié ofrece una sensación de seguridad suave y un ajuste ceñido para hacer cortes rápidos, y movimientos y giros repentinos al más puro estilo de Book.

Parte superior ligera

La parte superior está hecha de un material sintético ligero y duradero que desaparece en el pie. Ayuda a que tanto tú como Book mantengáis la transpirabilidad durante todo el partido.

Espuma suave

La mediasuela está fabricada con nuestra nueva espuma Cushlon, que ofrece suavidad en la planta del pie para mantener la comodidad durante todo el partido.

Tracción inspirada en las AF1

El innovador patrón de tracción con diseño de espiga se inspira en el amor de Book por las Air Force 1, tomando como referencia los puntos de giro clásicos que ofrecen tracción y durabilidad.

Más ventajas

  • El pie de Book descansa sobre una plantilla reactiva, que ofrece a la estrella una sensación de rapidez.
  • Además, el sistema de red del mediopié ofrece una sensación de seguridad suave y un ajuste ceñido para hacer cortes rápidos, y movimientos y giros repentinos al más puro estilo de Book.

Detalles del producto

  • Color mostrado: Blanco/Fireberry/Light Photo Blue/Midnight Navy
  • Modelo: IR6333-100

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (3)

4 estrellas

  • lundin677311203

    They look great and they are comfortable. However, third time ever wearing them to play the shoe lace snapped while I was running. I don’t lie my shoes that tight so I was really confused and disappointed.

  • Best book 2's yet!

    dilman

    [This review was collected as part of a promotion.] the spiridon book 2 is a huge improvement over the previous 2 releases - way more comfy & easier to break in.

    Producto recibido gratis o valorado como parte de un sorteo/obsequio o a cambio de un descuento.
    #productsprovidedbynike

  • Great looking shoes

    JasonM

    [This review was collected as part of a promotion.] Looks nice, needs to be broken in a lot. Get the Spiridon colorway, if u want comfort.

    Producto recibido gratis o valorado como parte de un sorteo/obsequio o a cambio de un descuento.
    #productsprovidedbynike

Book 2 "WNBA 30th" Zapatillas de baloncesto

Book 2 "WNBA 30th"

159,99 €

El control sobre la pista y la rapidez del antepié te permiten jugar a tu propio ritmo, al más puro estilo de Book.

Ventaja

Velocidad y reactividad

Contacto con la cancha

Perfil bajo y estable

Diseñadas para

Aceleración y desaceleración

Ajuste

Ceñido

Especificaciones técnicas

Peso

450 g aprox. (talla 42,5 de hombre)

Drop

6 mm aprox.

Novedades

    • La unidad Air Zoom se desplaza del talón al antepié para ofrecer una mayor reactividad.
    • La parte superior ligera y el diseño de perfil bajo mejoran el contacto con la cancha.
    • El sistema de red en el mediopié garantiza una sujeción perfecta.
    • La espuma Cushlon 3.0 y la plantilla suave proporcionan una amortiguación cómoda y estable.
    • El diseño de espiga con detalles en forma de sol del patrón de tracción te ayuda en los cortes y las aceleraciones.

Características técnicas

  • Control de la velocidad

    Hemos trasladado la unidad Air Zoom del talón al antepié para ofrecer un impulso extra que te permitirá dejar atrás a tu rival.

  • Rapidez con la pelota

    El sistema de red del mediopié, ahora renovado, se combina con una parte superior moldeada para ofrecer una estabilidad adicional en los movimientos y los giros.

  • Juega con ritmo

    La parte de arriba, más ligera que la de las Book 1, y la sensación de estar más cerca de la pista te ayudan a mantener la estabilidad y el equilibrio en caso de dudas y en los tiros en suspensión tras paso atrás.

Detrás del diseño

Devin Booker

"Para mí era muy importante sentir la cancha y estar un poco más bajo respecto al suelo".

Devin Booker

Escolta, Phoenix Suns

Completa el look