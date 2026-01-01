A'Two By You Zapatillas de baloncesto personalizables de A'ja Wilson

A'Two By You

169,99 €

Las personas auténticas como A’ja dejan una huella inconfundible en el juego… y en sus zapatillas. Las A’Two By You te permiten crear tu propio arquetipo. Desde opciones con la parte superior brillante hasta suelas exteriores que brillan en la oscuridad, pasando por patrones de tracción nacarados y mensajes de identificación personal en forma de estrella, estas zapatillas llevan la paleta de colores de la MVP a otro nivel y más allá. Dales tu toque personal, pero asegúrate de que sean AUTÉNTICAS.

Sigue corriendo

La mediasuela, confeccionada con nuestra espuma Cushlon 3.0, que garantiza una amortiguación y una reactividad óptimas, es perfecta para quienes disfrutan corriendo de aro a aro durante todo el partido, como A’ja. Una suela interior extra sobre la espuma Cushlon ofrece comodidad y sujeción.

Hazte con ellas y ponte en marcha

La unidad Air Zoom de carga inferior en el antepié aporta un impulso adicional al primer paso letal de A’ja cuando se dispone a atacar el aro. La placa del mediopié proporciona una gran estabilidad y ese empuje adicional para los movimientos dinámicos.

Cambios y movimientos

Hemos creado el patrón de tracción de A’ja con un diseño de espiga ondulada pensado para ayudarla a detenerse en un instante y cambiar de velocidad cuando quiera. El talón moldeado e inyectado proporciona estabilidad y contención.

Ajuste ceñido

La parte superior está confeccionada con un moldeado estructural estable, resistente y transpirable. Ayuda a A'ja a mantenerse estable y firme cuando bloquea a los oponentes en jugadas defensivas o los supera con el balón. También hemos hecho un guiño a la asimetría característica de A’ja en el lado del dedo gordo de la zapatilla, añadiendo paneles de ventilación para cuando el partido se intensifica.