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Atlético de Madrid Camiseta de fútbol Nike - Hombre - Negro

Atlético de Madrid

Camiseta de fútbol Nike - Hombre

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  • Color mostrado: Negro
  • Modelo: IB3906-010

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Detalles del producto

  • 100 % algodón
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Negro
  • Modelo: IB3906-010

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 183 cm de altura
    • Ajuste holgado: amplio e informal
  • Guía de tallas

Evaluaciones (1)

5 estrellas

  • Great

    Kyan245463646

    Perfect fit. Not too baggy, not too fitted. Ordered a size XL. I’m usually a 2XL.

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