Nike Air Max 95 By You Zapatillas personalizables - Mujer

Passt u. gefällt mir!
Sabine
Sieht super aus. Bis auf kleine farbliche Abweichungen (in der Sohlenfarbe, dachte sie wird heller). Trotzdem harmoniert meine Farbzusammenstellung sehr gut! Passform klasse!
Rinde homenaje al gran atractivo de la ropa de trabajo con una innovadora versión de las Nike Air Max 95 By You.Los materiales funcionales, como el tejido de sarga y la piel pulida, son resistentes y duraderos, y un claro guiño al estilo de las pasarelas.Los detalles perfectamente sutiles, como las costuras en contraste y las capas degradadas, aportan un nuevo nivel de intensidad a un favorito de siempre.
Nike Air Max 95 By You
WORK IN PROGRESS.
Rinde homenaje al gran atractivo de la ropa de trabajo con una innovadora versión de las Nike Air Max 95 By You.Los materiales funcionales, como el tejido de sarga y la piel pulida, son resistentes y duraderos, y un claro guiño al estilo de las pasarelas.Los detalles perfectamente sutiles, como las costuras en contraste y las capas degradadas, aportan un nuevo nivel de intensidad a un favorito de siempre.
El mundo de la ropa de trabajo se combina con un estilo inspirado en los 2000 gracias a materiales resistentes, como el tejido de sarga pulido con un leve brillo o la piel clásica para las icónicas capas.
Acércate para apreciar los distintos tonos e intensidades de colores que se han diseñado para estas zapatillas.Las costuras en contraste opcionales ofrecen a los diseñadores principiantes y a los más profesionales la oportunidad de mostrar su estilo propio.
Añade un mensaje personalizado con hasta tres caracteres en cada talón o mantén el logotipo "Air" original.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
5 estrellas
Passt u. gefällt mir!
Sabine
Sieht super aus. Bis auf kleine farbliche Abweichungen (in der Sohlenfarbe, dachte sie wird heller). Trotzdem harmoniert meine Farbzusammenstellung sehr gut! Passform klasse!
My own colours
karen26625c862bf94126857fb93cf355edc9
Love the shoes made up i could pick my own colours
The comfort level Exceeded my expectations!!!
Judith5d318709d9df4a7497f2d71c12127a67
I am very satisfied and happy with my custom Nike shoes. They fit well and are EXTREMELY comfortable. More comfortable than I expected. I’m already designing another pair.
Nike Air Max 95 By You
Este producto es personalizado. Los pedidos de productos personalizados no se pueden cancelar pasados 15 minutos y no se pueden devolver a menos que el artículo sea defectuoso.