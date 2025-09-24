Nike Air Max 95 By You Zapatillas personalizables - Mujer

Nike Air Max 95 By You

209,99 €

WORK IN PROGRESS.

Rinde homenaje al gran atractivo de la ropa de trabajo con una innovadora versión de las Nike Air Max 95 By You.Los materiales funcionales, como el tejido de sarga y la piel pulida, son resistentes y duraderos, y un claro guiño al estilo de las pasarelas.Los detalles perfectamente sutiles, como las costuras en contraste y las capas degradadas, aportan un nuevo nivel de intensidad a un favorito de siempre.

Vuelta al trabajo

El mundo de la ropa de trabajo se combina con un estilo inspirado en los 2000 gracias a materiales resistentes, como el tejido de sarga pulido con un leve brillo o la piel clásica para las icónicas capas.

Un ejemplo de sutileza

Acércate para apreciar los distintos tonos e intensidades de colores que se han diseñado para estas zapatillas.Las costuras en contraste opcionales ofrecen a los diseñadores principiantes y a los más profesionales la oportunidad de mostrar su estilo propio.

Orgullo inconfundible

Añade un mensaje personalizado con hasta tres caracteres en cada talón o mantén el logotipo "Air" original.