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Air Jordan 3 Retro Zapatillas - Niño/a - Pearl Pink/Pink Bloom/Pink Glow/Hyper Orange

Air Jordan 3 Retro

Zapatillas - Niño/a

149,99 €
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Las AJ3, una pieza clave del legado de Jordan, fueron las primeras zapatillas de MJ que presentaron el icónico estampado de elefante. Añade a tu colección de zapatillas este modelo clásico, renovado con nuevos colores para darle un toque moderno.


  • Color mostrado: Pearl Pink/Pink Bloom/Pink Glow/Hyper Orange
  • Modelo: II0599-600

Air Jordan 3 Retro

149,99 €

Las AJ3, una pieza clave del legado de Jordan, fueron las primeras zapatillas de MJ que presentaron el icónico estampado de elefante. Añade a tu colección de zapatillas este modelo clásico, renovado con nuevos colores para darle un toque moderno.

Ventajas

  • Zona del tobillo cómoda y suave.
  • Mediasuela de espuma flexible para una gran sujeción.
  • Suela exterior de goma maciza para ofrecer tracción donde más se necesita.
  • Estampado de elefante que decora la piel de calidad.
  • Tecnología Nike Air que absorbe los impactos y proporciona amortiguación en cada pisada.

Detalles del producto

  • Color mostrado: Pearl Pink/Pink Bloom/Pink Glow/Hyper Orange
  • Modelo: II0599-600

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (4)

5 estrellas

  • LOVE THESE!

    Jasmyn_Hill

    got these for myself!!! they are sooo cute !

  • Good birthday gift shoe

    Kye482807420

    I got these for my fiancé cousin and she loved instantly went and put a outfit together for the park to where

  • rita873919242

    A very nice shoe and comfortable

Air Jordan 3 Retro Zapatillas - Niño/a

Air Jordan 3 Retro

149,99 €

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