Air Jordan 1 Mid SE
Zapatillas - Niño/a
Esta versión de las AJ1 reinventa el primer modelo exclusivo de Mike con una innovadora combinación de colores. Los materiales premium, la amortiguación suave y la zona del tobillo acolchada ofrecen una sujeción total y rinde homenaje a las zapatillas que lo empezaron todo.
- Color mostrado: Game Royal/Barely Volt/Infrared 23/Pale Ivory
- Modelo: II1258-400
Air Jordan 1 Mid SE
Esta versión de las AJ1 reinventa el primer modelo exclusivo de Mike con una innovadora combinación de colores. Los materiales premium, la amortiguación suave y la zona del tobillo acolchada ofrecen una sujeción total y rinde homenaje a las zapatillas que lo empezaron todo.
Ventajas
- Parte superior de piel para aportar durabilidad y estructura.
- Unidad Nike Air-Sole encapsulada para una amortiguación ligera.
- Goma en la suela exterior para ofrecer una tracción para el día a día.
Detalles del producto
- Zona del tobillo de perfil medio
- Color mostrado: Game Royal/Barely Volt/Infrared 23/Pale Ivory
- Modelo: II1258-400
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Evaluaciones (0)
Evaluaciones (0)
Sin evaluaciones
Exprésate. Sé la primera persona en comentar acerca de Air Jordan 1 Mid SE.
Air Jordan 1 Mid SE