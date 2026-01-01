 
Imagen 1 de 10
Air Jordan 1 Mid SE Zapatillas - Niño/a - Game Royal/Barely Volt/Infrared 23/Pale Ivory

Air Jordan 1 Mid SE

Zapatillas - Niño/a

30 % de descuento
Selecciona tu tallaGuía de tallas
Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Esta versión de las AJ1 reinventa el primer modelo exclusivo de Mike con una innovadora combinación de colores. Los materiales premium, la amortiguación suave y la zona del tobillo acolchada ofrecen una sujeción total y rinde homenaje a las zapatillas que lo empezaron todo.


  • Color mostrado: Game Royal/Barely Volt/Infrared 23/Pale Ivory
  • Modelo: II1258-400

Air Jordan 1 Mid SE

30 % de descuento

Esta versión de las AJ1 reinventa el primer modelo exclusivo de Mike con una innovadora combinación de colores. Los materiales premium, la amortiguación suave y la zona del tobillo acolchada ofrecen una sujeción total y rinde homenaje a las zapatillas que lo empezaron todo.

Ventajas

  • Parte superior de piel para aportar durabilidad y estructura.
  • Unidad Nike Air-Sole encapsulada para una amortiguación ligera.
  • Goma en la suela exterior para ofrecer una tracción para el día a día.

Detalles del producto

  • Zona del tobillo de perfil medio
  • Color mostrado: Game Royal/Barely Volt/Infrared 23/Pale Ivory
  • Modelo: II1258-400

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (0)

Sin evaluaciones

Exprésate. Sé la primera persona en comentar acerca de Air Jordan 1 Mid SE.

    Air Jordan 1 Mid SE Zapatillas - Niño/a

    Air Jordan 1 Mid SE

    30 % de descuento

    Completa el look