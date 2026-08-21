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Air Jordan 1 Mid SE
Zapatillas - Mujer
30 % de descuento
Diseño clásico y detalles pensados para tu comodidad. Estas AJ1 mantienen el aspecto icónico que tanto te gusta con un suave tejido Knit y un colgante de ganchillo en alegres tonos pastel.
- Color mostrado: Olive Aura/Lawn/University Blue/Blanco perla
- Modelo: II0570-302
Air Jordan 1 Mid SE
30 % de descuento
Diseño clásico y detalles pensados para tu comodidad. Estas AJ1 mantienen el aspecto icónico que tanto te gusta con un suave tejido Knit y un colgante de ganchillo en alegres tonos pastel.
Ventajas
- Parte superior de piel para aportar durabilidad y estructura.
- Unidad Nike Air-Sole encapsulada para una amortiguación ligera.
- Goma en la suela exterior para ofrecer una tracción para el día a día.
Detalles del producto
- Zona del tobillo de perfil medio
- Color mostrado: Olive Aura/Lawn/University Blue/Blanco perla
- Modelo: II0570-302
Envíos y devoluciones
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