 
Imagen 1 de 9
Air Jordan 1 Mid SE Zapatillas - Mujer - Olive Aura/Lawn/University Blue/Blanco perla

Air Jordan 1 Mid SE

Zapatillas - Mujer

30 % de descuento

Diseño clásico y detalles pensados para tu comodidad. Estas AJ1 mantienen el aspecto icónico que tanto te gusta con un suave tejido Knit y un colgante de ganchillo en alegres tonos pastel.


  • Color mostrado: Olive Aura/Lawn/University Blue/Blanco perla
  • Modelo: II0570-302

Air Jordan 1 Mid SE

30 % de descuento

Diseño clásico y detalles pensados para tu comodidad. Estas AJ1 mantienen el aspecto icónico que tanto te gusta con un suave tejido Knit y un colgante de ganchillo en alegres tonos pastel.

Ventajas

  • Parte superior de piel para aportar durabilidad y estructura.
  • Unidad Nike Air-Sole encapsulada para una amortiguación ligera.
  • Goma en la suela exterior para ofrecer una tracción para el día a día.

Detalles del producto

  • Zona del tobillo de perfil medio
  • Color mostrado: Olive Aura/Lawn/University Blue/Blanco perla
  • Modelo: II0570-302

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Sin evaluaciones

    Air Jordan 1 Mid SE Zapatillas - Mujer

    Air Jordan 1 Mid SE

    30 % de descuento