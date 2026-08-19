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Air Jordan 1 Mid SE Zapatillas - Hombre - Summit White/Phantom/Sail/Light Smoke Grey

Air Jordan 1 Mid SE

Zapatillas - Hombre

149,99 €
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Las Air Jordan 1 Mid aportan un estilo para la cancha y comodidad premium a un look icónico. La unidad Air-Sole amortigua el juego en la cancha, al tiempo que la zona del tobillo acolchada ofrece una mayor sujeción.


  • Color mostrado: Summit White/Phantom/Sail/Light Smoke Grey
  • Modelo: IO2050-100

Air Jordan 1 Mid SE

149,99 €

Las Air Jordan 1 Mid aportan un estilo para la cancha y comodidad premium a un look icónico. La unidad Air-Sole amortigua el juego en la cancha, al tiempo que la zona del tobillo acolchada ofrece una mayor sujeción.

Ventajas

  • Parte superior de piel premium y material textil para mayor durabilidad, comodidad y sujeción.
  • Unidad Air-Sole en el talón para una amortiguación distintiva.
  • Suela exterior de goma para una mayor tracción en distintos tipos de superficie.

Detalles del producto

  • Color mostrado: Summit White/Phantom/Sail/Light Smoke Grey
  • Modelo: IO2050-100

Envíos y devoluciones

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Evaluaciones (1)

5 estrellas

  • Great trainers

    Steven595761330

    They look good, well made and true to size. GREAT!

Air Jordan 1 Mid SE Zapatillas - Hombre

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