Air Jordan 1 Low SE
Zapatillas - Niño/a
Las AJ1 siempre destacan con un estilo superior. Ahora, reinventamos este icono con materiales duraderos y colores innovadores para mantener viva la magia de las Jordan retro. La amortiguación Nike Air añade la comodidad que necesitas para correr, saltar y jugar.
- Color mostrado: True Blue/University Red/Kinetic Green/Negro
- Modelo: IO2062-400
Air Jordan 1 Low SE
Las AJ1 siempre destacan con un estilo superior. Ahora, reinventamos este icono con materiales duraderos y colores innovadores para mantener viva la magia de las Jordan retro. La amortiguación Nike Air añade la comodidad que necesitas para correr, saltar y jugar.
Ventajas
- Piel auténtica para ofrecer durabilidad y estructura.
- Perforaciones en la puntera para ofrecer transpirabilidad.
- Tecnología Nike Air que absorbe los impactos y proporciona amortiguación en cada pisada.
- Mediasuela de espuma suave para una amortiguación ligera.
- La suela exterior de goma proporciona una tracción duradera.
Detalles del producto
- Cordones clásicos
- Logotipo Wings en el talón
- Logotipo Jumpman en la lengüeta
- Color mostrado: True Blue/University Red/Kinetic Green/Negro
- Modelo: IO2062-400
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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