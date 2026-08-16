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Air Jordan 1 Low SE Zapatillas - Hombre - Blanco/Iron Grey/Wolf Grey

Air Jordan 1 Low SE

Zapatillas - Hombre

139,99 €
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Inspiradas en las originales que debutaron en 1985, las Air Jordan 1 Low ofrecen un look clásico e impecable que resulta familiar pero innovador. Con un diseño icónico que combina a la perfección con cualquier ajuste, estas zapatillas son ideales para tomar las riendas.


  • Color mostrado: Blanco/Iron Grey/Wolf Grey
  • Modelo: IX3959-100

Air Jordan 1 Low SE

139,99 €

Inspiradas en las originales que debutaron en 1985, las Air Jordan 1 Low ofrecen un look clásico e impecable que resulta familiar pero innovador. Con un diseño icónico que combina a la perfección con cualquier ajuste, estas zapatillas son ideales para tomar las riendas.

Ventajas

  • Parte superior de piel suave que aporta una sensación agradable y una mayor durabilidad.
  • Tecnología Nike Air que absorbe los impactos y proporciona amortiguación en cada pisada.

Detalles del producto

  • Mediasuela de espuma
  • Suela exterior de goma
  • Zona del cuello de perfil bajo
  • Cordones clásicos
  • Color mostrado: Blanco/Iron Grey/Wolf Grey
  • Modelo: IX3959-100

Envíos y devoluciones

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Evaluaciones (2)

5 estrellas

  • Compra exitosa

    AlonzoC571508640

    Las zapatillas son espectaculares y muy cómodas. Las recibí en tiempo y forma en la tienda que pedí. Totalmente satisfecho.

  • shirleyv930546665

    Mooie schoen en mooie materialen. Ook leuk twee kleuren veters mogelijk

Air Jordan 1 Low SE Zapatillas - Hombre

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