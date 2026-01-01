Nike Air Huarache By You Zapatillas personalizables - Hombre

Nike Air Huarache By You

149,99 €

¿Has protegido hoy tus pies? Ve más allá. Muestra tus buenas sensaciones al mundo con una versión personalizable del icono increíblemente cómodo. Elige un ante suave y flexible para un estilo retro o un acabado atemporal con piel impecable. Elige entre una amplia gama de colores de estilo universitario para conseguir un look clásico. A continuación, remata el diseño con una parte de tu historia en el parche de la lengüeta. Elijas lo que elijas, las sensaciones serán tan buenas como tu look. Con las Air Huarache personalizables, tus pies tienen el derecho de presumir.Para el mejor ajuste, te recomendamos que pidas media talla más de la habitual.

¿Qué incluirás en la parte superior? Elige entre ante premium o piel para rematar el tejido elástico y "proteger el pie" en la parte superior. Color universitario ¿Cuál es tu universidad? ¿Tienes un equipo favorito o un tono de tu fondo de armario? Elige entre una amplia gama de colores de estilo universitario para alegrar el mundo. Dales tu toque personal Cuenta tu historia con un mensaje personalizado: elige hasta 5 caracteres (números del 0 al 9, letras de la A a la Z y algunos símbolos) y bórdalos en el parche de la lengüeta. También puedes mantener el look clásico del emblema Huarache original.

Más ventajas Inspirado en el esquí acuático, el tejido elástico de la parte superior envuelve el pie para dar una comodidad increíble.

La amortiguación Nike Air, originalmente diseñada para el running, ofrece comodidad duradera.

Estructura en el talón para añadir sujeción y lengüeta alargada para mantener el look de principios de los 90 que más te gusta.

Funda interior amortiguada para envolver el pie y ofrecer un ajuste personalizable.

Detalles de Nike By You Nuestra comunidad de Members es única y sus zapatillas también. Cada par se confecciona a mano, de uno en uno. Lo bueno se hace esperar.

¿Tus iniciales? ¿Un apodo? O alguna otra cosa. Haz las zapatillas verdaderamente tuyas con una inscripción personalizable. Además, tu nombre aparece en la caja.

Con nuestro 3D builder verás cómo tu creación cobra vida mientras experimentas con todo tipo de opciones de diseño.

Color mostrado: Multicolor/Multicolor/Multicolor

Modelo: FD9781-900