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Nike Air Force 1 '07 Edge Zapatillas - Hombre - Blanco/Plata metalizado/Blanco

Nike Air Force 1 '07 Edge

Zapatillas - Hombre

129,99 €
Nike Air Force 1 '07 Edge Zapatillas - Hombre - Blanco/Plata metalizado/Blanco
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Cómodas, duraderas y atemporales: son las número 1 por una razón. Estas Air Force 1 aportan un toque adicional a tu look al combinar la piel impecable con un aplique de estrellas y una lengüeta plateada.


  • Color mostrado: Blanco/Plata metalizado/Blanco
  • Modelo: IM5750-100

Nike Air Force 1 '07 Edge

129,99 €

Cómodas, duraderas y atemporales: son las número 1 por una razón. Estas Air Force 1 aportan un toque adicional a tu look al combinar la piel impecable con un aplique de estrellas y una lengüeta plateada.

Ventajas

  • Parte superior de ante con puntera perforada para más transpirabilidad y comodidad.
  • Unidad Nike Air para una amortiguación ligera.
  • Suela exterior de goma con el clásico punto de giro propio del baloncesto para ofrecer tracción y durabilidad.

Detalles del producto

  • Mediasuela de espuma
  • Zona del tobillo acolchada
  • Chapa Dubrae en plata metalizado
  • Color mostrado: Blanco/Plata metalizado/Blanco
  • Modelo: IM5750-100

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (3)

5 estrellas

  • Will always be a go to classic in all white.

    AhmedH321107780

    Great sneaker! I sized down and they fit perfectly!

  • A Cool Twist on a Classic

    DagA299837031

    Virkelig flotte og behagelige sneakers med et cool design, uden at det bliver for meget. Helt perfekte!

  • Chris254503625

    You just gotta love these shoes.

Nike Air Force 1 '07 Edge Zapatillas - Hombre

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