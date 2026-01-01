Materiales reciclados
Nike After Dark Tour
Gorra Dri-FIT Club sin estructura
Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 75 % de fibras de poliéster reciclado
Esta gorra Club regulable rinde homenaje al Nike After Dark Tour, una serie de carreras para mujeres para una experiencia de running nocturno en ciudades de todo el mundo. Está confeccionada con material Nike Dri-FIT y una banda interna para la frente para mantener la frescura y la comodidad tanto de día como de noche.
- Color mostrado: Negro/Plata reflectante
- Modelo: IF3582-010
Nike After Dark Tour
Esta gorra Club regulable rinde homenaje al Nike After Dark Tour, una serie de carreras para mujeres para una experiencia de running nocturno en ciudades de todo el mundo. Está confeccionada con material Nike Dri-FIT y una banda interna para la frente para mantener la frescura y la comodidad tanto de día como de noche.
Ventajas
- La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
- Todas las gorras Club están diseñadas para el día a día y con calado medio.
Detalles del producto
- Ojales bordados
- Hebilla metálica
- Cuerpo: 100 % poliéster. Forro: 100 % poliéster.
- Lavar a mano
- De importación
- Color mostrado: Negro/Plata reflectante
- Modelo: IF3582-010
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Método de fabricación
- El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
- Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.
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