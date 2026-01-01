ACG Pegasus Trail By You
Zapatillas de trail running - Mujer
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Corre por paisajes de película con comodidad, amortiguación y colores personalizados. Para eso están pensadas las ACG Pegasus Trail By You. Estas zapatillas están diseñadas para los senderos con la reactividad que sientes en el asfalto, y ahora incluyen la posibilidad de personalizarlas para dar rienda suelta a tu creatividad. Nos hemos asegurado de que tengan el agarre que necesitas para la tracción en terrenos húmedos. ¿Y el ajuste? Este modelo presenta un antepié más ancho para que los dedos tengan más espacio.
- Color mostrado: Multicolor/Multicolor
- Modelo: IQ8040-900
- País o región de origen: China
ACG Pegasus Trail By You
Corre por paisajes pintorescos con comodidad, amortiguación y tracción con agarre.
Corre por paisajes de película con comodidad, amortiguación y colores personalizados. Para eso están pensadas las ACG Pegasus Trail By You. Estas zapatillas están diseñadas para los senderos con la reactividad que sientes en el asfalto, y ahora incluyen la posibilidad de personalizarlas para dar rienda suelta a tu creatividad. Nos hemos asegurado de que tengan el agarre que necesitas para la tracción en terrenos húmedos. ¿Y el ajuste? Este modelo presenta un antepié más ancho para que los dedos tengan más espacio.
Parte superior de malla Engineered Mesh
La parte superior, de eficacia probada, está confeccionada con una ligera malla Engineered Mesh que combina durabilidad y transpirabilidad. Gracias a la variedad de opciones de color para las capas superpuestas, podrás sacar tu lado más creativo.
Mediasuela con espuma ReactX
Esta versión de las Pegasus Trail tiene más espuma ReactX que antes, y una suela más alta que proporciona un retorno de energía con una sensación de respuesta y estabilidad.
Suela exterior de gran tracción
Adéntrate en senderos mojados y terrenos técnicos con esta generación de la goma All Terrain Compound (ATC) Nike, que ofrece más tracción que las versiones anteriores. Además, las distintas opciones de color te permiten elegir la paleta que mejor encaje contigo.
Puntera rediseñada
Hemos añadido más espacio en la puntera y el antepié para que te sientas a gusto kilómetro tras kilómetro cuando subas y bajes cuestas. Como el diseño es más ancho, estas zapatillas aportan más estabilidad en senderos técnicos.
Dales tu toque personal
¿Tus iniciales? ¿Un apodo? ¿La marca personal que tienes como objetivo? Diseña la lengüeta de cada zapatilla como más te guste.
Detalles de Nike By You
- Peso: 247 g aprox. (para un número 39 de mujer)
- Drop: 8 mm
- Nuestra comunidad de Members es única y sus zapatillas también. Cada par se confecciona a mano, de uno en uno. Lo bueno se hace esperar.
- Con nuestro 3D builder verás cómo tu creación cobra vida mientras experimentas con todo tipo de opciones de diseño.
- Color mostrado: Multicolor/Multicolor
- Modelo: IQ8040-900
- País o región de origen: China
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ACG Pegasus Trail By You
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