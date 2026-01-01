ACG Pegasus Trail By You Zapatillas de trail running - Mujer

ACG Pegasus Trail By You

179,99 €

Corre por paisajes pintorescos con comodidad, amortiguación y tracción con agarre.

Corre por paisajes de película con comodidad, amortiguación y colores personalizados. Para eso están pensadas las ACG Pegasus Trail By You. Estas zapatillas están diseñadas para los senderos con la reactividad que sientes en el asfalto, y ahora incluyen la posibilidad de personalizarlas para dar rienda suelta a tu creatividad. Nos hemos asegurado de que tengan el agarre que necesitas para la tracción en terrenos húmedos. ¿Y el ajuste? Este modelo presenta un antepié más ancho para que los dedos tengan más espacio.

Parte superior de malla Engineered Mesh

La parte superior, de eficacia probada, está confeccionada con una ligera malla Engineered Mesh que combina durabilidad y transpirabilidad. Gracias a la variedad de opciones de color para las capas superpuestas, podrás sacar tu lado más creativo.

Mediasuela con espuma ReactX

Esta versión de las Pegasus Trail tiene más espuma ReactX que antes, y una suela más alta que proporciona un retorno de energía con una sensación de respuesta y estabilidad.

Suela exterior de gran tracción

Adéntrate en senderos mojados y terrenos técnicos con esta generación de la goma All Terrain Compound (ATC) Nike, que ofrece más tracción que las versiones anteriores. Además, las distintas opciones de color te permiten elegir la paleta que mejor encaje contigo.

Puntera rediseñada

Hemos añadido más espacio en la puntera y el antepié para que te sientas a gusto kilómetro tras kilómetro cuando subas y bajes cuestas. Como el diseño es más ancho, estas zapatillas aportan más estabilidad en senderos técnicos.

Dales tu toque personal

¿Tus iniciales? ¿Un apodo? ¿La marca personal que tienes como objetivo? Diseña la lengüeta de cada zapatilla como más te guste.