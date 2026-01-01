Materiales reciclados
Nike ACG "Mystery Lights"
Chaqueta para la nieve
Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 75 % de fibras de poliéster reciclado
Esta chaqueta está confeccionada con tejido GORE-TEX y tecnología Nike Storm-FIT ADV para proteger del viento y la lluvia. El diseño de tres capas se compone de una membrana impermeable intercalada entre un tejido exterior duradero y un forro interior.
- Color mostrado: Mint Foam/Cannon/Clay Green/Clay Green
- Modelo: HV1131-353
Nike ACG "Mystery Lights"
Esta chaqueta está confeccionada con tejido GORE-TEX y tecnología Nike Storm-FIT ADV para proteger del viento y la lluvia. El diseño de tres capas se compone de una membrana impermeable intercalada entre un tejido exterior duradero y un forro interior.
Diseño inspirado en el cielo
El Parque Nacional Big Bend es una vasta área del desierto de Chihuahua que se encuentra al oeste de Texas. Aunque esta zona normalmente tiene los cielos más oscuros del país, esta oscuridad brilla con las luces de Marfa, órbitas fantasmales que brillan sobre el desierto. El nombre de la colección está inspirado en estas luces.
Protección avanzada
El tejido GORE-TEX impermeable evita que te mojes para que te concentres en la aventura. Tecnología Nike Storm-FIT ADV que combina un tejido impermeable y resistente al viento con un diseño avanzado y características para mantener la comodidad en condiciones meteorológicas adversas. La cremallera bidireccional impermeable añade más protección contra el mal tiempo.
Para los deportes de invierno
El faldón para la nieve incorporado y los puños extendidos con cierres por contacto en las muñecas evitan que la nieve entre por los dobladillos. Las cremalleras se extienden desde las axilas hasta la cintura para proporcionar ventilación y permitir acceder fácilmente a los objetos de los bolsillos de la capa base. Además, hemos añadido un bolsillo con cremallera en la manga para guardar tu pase y que sea más fácil identificarte.
Ajuste para la aventura
El ajuste oversize cuenta con mucho espacio en el cuerpo para ofrecer libertad de movimiento y poder combinarlo con otras prendas. El cordón elástico regulable en la cintura ofrece el ajuste perfecto. El cierre de la parte posterior de la capucha permite regularla sobre el casco.
Más ventajas
- Diseño que se engancha perfectamente a las pecheras "Mystery Lights".
- Bolsillos con cremallera para las manos con forro de punto cálido.
Detalles del producto
- Parche "Mystery Lights" interior con narrativa
- Mosquetón ACG
- Bolsillo interior abierto
- Visera en la capucha
- Presilla para colgar
- Cuerpo: 100 % poliéster. Forro: 100 % poliéster. Forro de los paneles: 85% poliéster/15% spandex.
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Mint Foam/Cannon/Clay Green/Clay Green
- Modelo: HV1131-353
Talla y ajuste
- Modelo: talla M y 185 cm de altura
- Ajuste oversize: extragrande y espacioso
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Método de fabricación
- El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
- Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.
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