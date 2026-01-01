Nike ACG "Mystery Lights" Chaqueta para la nieve

Nike ACG "Mystery Lights"

399,99 €

Esta chaqueta está confeccionada con tejido GORE-TEX y tecnología Nike Storm-FIT ADV para proteger del viento y la lluvia. El diseño de tres capas se compone de una membrana impermeable intercalada entre un tejido exterior duradero y un forro interior.

Diseño inspirado en el cielo

El Parque Nacional Big Bend es una vasta área del desierto de Chihuahua que se encuentra al oeste de Texas. Aunque esta zona normalmente tiene los cielos más oscuros del país, esta oscuridad brilla con las luces de Marfa, órbitas fantasmales que brillan sobre el desierto. El nombre de la colección está inspirado en estas luces.

Protección avanzada

El tejido GORE-TEX impermeable evita que te mojes para que te concentres en la aventura. Tecnología Nike Storm-FIT ADV que combina un tejido impermeable y resistente al viento con un diseño avanzado y características para mantener la comodidad en condiciones meteorológicas adversas. La cremallera bidireccional impermeable añade más protección contra el mal tiempo.

Para los deportes de invierno

El faldón para la nieve incorporado y los puños extendidos con cierres por contacto en las muñecas evitan que la nieve entre por los dobladillos. Las cremalleras se extienden desde las axilas hasta la cintura para proporcionar ventilación y permitir acceder fácilmente a los objetos de los bolsillos de la capa base. Además, hemos añadido un bolsillo con cremallera en la manga para guardar tu pase y que sea más fácil identificarte.

Ajuste para la aventura

El ajuste oversize cuenta con mucho espacio en el cuerpo para ofrecer libertad de movimiento y poder combinarlo con otras prendas. El cordón elástico regulable en la cintura ofrece el ajuste perfecto. El cierre de la parte posterior de la capucha permite regularla sobre el casco.