NOA

KRZNARIC,

CROÀCIA

La croata Noa Krznaric es troba

a la part més alta de la classificació

mundial de menors de 14 anys.

Crida l'atenció d'entrenadors de

tot el món i ha guanyat nombrosos

títols, com el torneig Eddie Herr per

a menors de 12 anys, i va arribar a

la final del torneig Orange Bowl per

a menors de 12 anys.