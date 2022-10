Find Your Fast: Guia de Nike Running

Repetir la mateixa sessió una vegada rere l'altra pot fer-se molt avorrit. A més, saps que en realitat el millor per al cos i per a la teva rutina de running és fer variacions?



Per això, si avui vols córrer tot i que no et ve de gust, fes la sessió suau "Easy Run" per córrer amb calma i a un ritme estable. Si t'has cansat d'anar per la ciutat i necessites un descans de la jungla d'asfalt, ves a espais oberts i connecta amb el runner amant de la natura que portes dins.



Recorda fer que el running sigui interessant. Hi ha una sessió per a cada estat d'ànim. I el millor de tot és que a la Nike Run Club App tens un munt de carreres guiades que t'acompanyaran i assessoraran a cada sessió.