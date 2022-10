Find Your Fast capítol 3: la guia de running de Nike per a la competició

"Considera la cursa com una manera de celebrar tot el que has fet per arribar-hi", diu el Head Coach de Nike Running Chris Bennett. "Quan arribis a la meta, podràs mirar enrere i dir: 'He corregut durant 14 setmanes. No ha estat només una marató, sinó que m'he esforçat durant centenars de quilòmetres per arribar fins aquí'. I això és digne de celebrar".



Enfocar-ho d'aquesta manera pot ajudar-te a alleujar els nervis del dia de la cursa i a fer que la vegis com una culminació no només del teu entrenament, sinó de totes les persones amb qui competeixes. Segons diu el Coach: "Si competeixes amb els altres, però no en contra seva, us alegrareu d'haver fet la cursa plegats. I crec que aquesta és una part molt valuosa de la nostra comunitat".



Dona una ullada als programes d'entrenament de la Nike Run Club App, on les petites fites et portaran a la gran victòria: participar en la cursa.