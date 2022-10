El compromís de Jordan Brand amb la comunitat negra

La franquícia Jordan som nosaltres, la comunitat afroamericana. Som molt més que l'ambició i el treball d'un home que ha redefinit el significat de grandesa, molt més que la pista de bàsquet on han alçat el vol les generacions que somien i molt més que una lluita o un obstacle.



Tal com indica el nostre nom, la franquícia Jordan representa la força i la perseverança dels que estaven abans que nosaltres. La nostra ambició, el treball i l'excel·lència que hem aconseguit és el resultat de totes les generacions que somien. El passat ens ha demostrat que, siguin quines siguin les dificultats o les lluites, podem millorar el futur.



La franquícia Jordan és la família dels qui s'atreveixen a tenir grans somnis i lluitar per aconseguir-ho tot. Tot allò impossible és possible per a nosaltres. Com Michael Jordan, sabem que el que no podem fer sols, podem fer-ho junts.



La franquícia Jordan som nosaltres, la comunitat afroamericana. La lluita per la igualtat d'oportunitats i de justícia ens pertany.



Mentre la lluita continuï, unirem compromís i acció. Demanarem el canvi i farem que ens escoltin. Col·laborarem per garantir una justícia social i econòmica. Educarem i ens reafirmarem perquè els aliats s'uneixin a la lluita. Ens unirem com una família amb la creença que el canvi definitiu finalment arribarà.



Més accions i menys paraules. Més somnis i menys destí. La comunitat abans que res.