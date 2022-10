Coneix l'MVP de bàsquet A'ja Wilson

Aquesta temporada, A'ja Wilson portarà les Cosmic Unity, unes sabatilles confeccionades amb almenys un 25 % de material reciclat per pes. Inclouen una unitat Zoom Air Strobel parcialment reciclada que reacciona a cada moviment, tant als contraatacs com als tirs amb esvaïment, així que són perfectes per a jugadores versàtils com A'ja Wilson. "No em podia creure que fossin tan lleugeres. Són ideals per a qualsevol jugador i per a tota mena de posicions", explica A'ja. Després de saber com s'havien fet les Cosmic Unity, va dir: "Mai hauria imaginat que els residus poguessin tenir tan bon aspecte".