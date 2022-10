Flohio. The Future Is In The Air

Nike: Ens pots parlar sobre els teus orígens en un entorn creatiu i autosuficient? Què se sent quan crees una cosa des del no-res?



Flohio: Al meu pare li encantava fabricar coses manualment, així que, de petita, sempre volia treballar amb les mans. A l'escola, preguntava constantment quan tindríem classe de plàstica o de teatre, o quan faríem alguna cosa en què no haguéssim d'estar tots mirant la pissarra. Trobo que la música és molt vivencial per a mi. No puc fer una cosa si no hi estic dedicada al 110 %. Segueixo el lema "Fes-ho tu mateix". Ningú no ho farà per tu. M'agrada saber que me n'he sortit sola, i sento una gran satisfacció quan ho aconsegueixo.