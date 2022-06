FM Broadcast presenta: We Are Born Ready

Les nenes ja són aquí. Han nascut preparades per batre rècords, guanyar i dominar el joc. No obstant això, quan tenen 14 anys, la xifra de nenes que abandonen l'esport és el doble que la dels nens. Hem d'intentar mantenir la seva presència en l'esport amb el suport que mereixen. Han de tenir entrenadors i entrenadores que fomentin la seguretat, celebrin les seves capacitats i estableixin connexions amb elles, tant dins com fora del terreny de joc.

La bona notícia és que no cal buscar arreu del país l'entrenador o entrenadora ideal. Amb una mica d'assessorament, tu pots ser aquesta persona. Dona un cop d'ull a Made to Play per saber com convertir-te en el millor entrenador o la millor entrenadora per a qualsevol atleta de la teva comunitat.