El meu terreny de joc: un espai segur on les dones poden entrenar

Fakhria Momtaz, propietària i instructora, saluda l'alumna Farida Esmati amb una abraçada, com si tot seguís igual. "Ni tan sols a casa em sento tan còmoda i en pau", murmura Farida a cau d'orella de l'instructora. "Quina alegria haver tornat, germana". Farida va tardar algunes setmanes en reunir el valor necessari per trepitjar l'estudi per primera vegada fa dos anys, però des de llavors, és una alumna assídua. "El ioga m'ha salvat. Em va ajudar a superar la depressió, a tenir més seguretat i he après que he de prioritzar el meu benestar. Quan vinc, em sento com si renasqués, com si pogués volar i no tingués cap mena de malestar físic ni mental".