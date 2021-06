Trobar qui ets realment sobre 8 rodes

El patinatge sobre rodes torna a estar de moda? Si ho preguntem a aquestes patinadores imparables que fa anys que roden per Long Beach a Califòrnia (EUA), ens diran que aquest esport mai va arribar a desaparèixer del tot, sinó que la situació actual ha fet que el món torni a posar-hi atenció. "En aquesta ciutat només podem sortir per fer esport i molta gent ha començat a veure la nostra disciplina com una oportunitat d'aprendre a fer una cosa nova, sortir i trobar aquest bocí de felicitat que tant ens ha mancat durant el confinament", afirma Kiana, que sol quedar amb aquesta colla d'atletes per desafiar els límits del seu esport preferit i de la moda en general. Ara mateix, moltes pistes de patinatge estan tancades, per això aquest equip ha sortit al carrer i ho dona tot amb la seva pròpia rampa a tot color al pati de casa.



Així i tot, el pati de casa i els carrers on patinen són només alguns dels llocs on el grup d'amigues té influència. La seva comunitat online ha crescut fins a incloure patinadors i patinadores de tot el món. Mitjançant les videotrucades i les xarxes socials, han mantingut el contacte, han après trucs nous, han millorat els seus moviments i s'han donat suport mútuament per fomentar l'actitud positiva davant de qualsevol gènere i cos, així com la inclusivitat i la confiança, en tots els continents i oceans. Tot l'equip entén l'esport com un espai segur per a les persones que no responen a la definició tradicional d'atleta. "Puc demostrar el meu amor per altres patinadors i patinadores donant-los ànims i motivació", diu Jes. "Demostrar afecte és una forma d'inclusió. Si reps a les persones amb els braços i el cor oberts, se sentiran ben rebudes". Part de l'equip comenta que de petites els feien burla si no dominaven els patins, però que tornar al patinatge a l'edat adulta els ha ajudat a superar aquells moments traumàtics. "Ningú no es riu de mi. Tot el contrari; m'animen", afirma Jes.